sábado 11  de  julio 2026
POLÍTICA

Abelardo De la Espriella exige que se respete "sin ambigüedades" resultado de balotaje en Colombia

El respaldo de la comunidad internacional a la elección, según Abelardo De la Espriella, ratifica la importancia de "garantizar una transición institucional"

El presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella durante su candidatura presidencial

El presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella durante su candidatura presidencial

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ.- El presidente electo de Colombia, el derechista Abelardo De la Espriella, pidió este sábado que se respete "sin ambigüedades" el resultado del balotaje en el que resultó ganador, ante las denuncias de fraude del mandatario saliente Gustavo Petro.

Señaló que la transición "no constituye una concesión política, sino un deber constitucional e institucional orientado a garantizar la continuidad del Estado, la estabilidad democrática y el cumplimiento de la voluntad soberana de los colombianos".

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Estados Unidos y 12 países de la alianza Escudo de las Américas solicitaron el viernes a "todas las autoridades colombianas" garantizar una transición pacífica, ordenada y transparente del poder.

Tras ese pedido, De la Espriella, afín al presidente Donald Trump, dijo en un comunicado que "el Gobierno entrante reitera que la voluntad soberana expresada por los colombianos en las urnas debe ser respetada sin ambigüedades, sin maniobras y sin intentos de desconocer el mandato democrático".

Agregó que el respaldo de la comunidad internacional a su elección "pone de presente la importancia de preservar el orden constitucional y garantizar una transición institucional" en Colombia.

La agenda de Escudo de las Américas, creado en marzo de este año, para luchar contra el crimen organizado, la inmigración ilegal y fortalecer la seguridad regional, coincide con el programa de De la Espriella, quien no oculta su deseo de incorporar a Colombia a esa alianza de gobiernos conservadores.

El abogado de 47 años se impuso con 12 millones 959 mil votos al senador izquierdista Iván Cepeda, que obtuvo 12 millones 708 mil votos.

Resistencia de Petro

El mandatario izquierdista Gustavo Petro, que mantuvo una relación de altibajos con Trump, asegura tener pruebas de fraude en el balotaje y promueve entre sus seguidores una manifestación para el 20 de julio.

De la Espriella, quien asumirá el 7 de agosto, sostiene que Petro busca dar un golpe de Estado. Pidió a las Fuerzas Armadas "proteger" la democracia y desobedecer cualquier orden en ese sentido.

FUENTE: Con información de AFP

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