27 líderes políticos colombianos cuestionan "actitud abiertamente antidemocrática" de Petro y Cepeda

BOGOTÁ. - La resistencia del presidente Gustavo Petro y del senador Iván Cepeda, excandidato presidencia del Pacto Histórico, a reconocer el triunfo de Abelardo De la Espriella en la segunda vuelta de las presidenciales del 21 de junio fue censurada por un grupo de líderes colombianos, principalmente de la derecha. Destacaron que se trata de una "actitud abiertamente antidemocrática".

"Uno y otro han comenzado a cuestionar los resultados electorales, en una actitud abiertamente antidemocrática, colocando al país al borde de una grave crisis institucional", se lee en la carta de tres páginas que dirigieron 27 líderes políticos a la opinión pública.

POLÍTICA Abelardo de la Espriella suspende la transición y señala a Gustavo Petro de intentar un "golpe de Estado"

Colombia Petro pide "cordialmente" a Trump que apoye su salida de la lista de sanciones de la OFAC

Puntualizaron que el balotaje presidencial en Colombia fue admirable, tal como lo registraron las misiones electorales internacionales, así como diversas instituciones y gobiernos extranjeros.

En la misiva, exministros como José Antonio Ocampo, Juan Camilo Restrepo, Cecilia López y Alejandro Gaviria fustigaron el planteamiento de "desobediencia civil" presentado por el izquierdista Iván Cepeda en los últimos días. Consideraron que este llamado "intenta desconocer la legitimidad del nuevo mandatario a pesar de su triunfo electoral mediante un subterfugio: su doble nacionalidad colombo-estadounidense" y puede "dar pábulo a actos de violencia".

Subrayaron: "Las incitaciones a la desobediencia civil podrían conducir a severos trastornos sociales, tales como la perturbación del orden público, la declinación del pago de tributos o el desacato a los funcionarios designados por el presidente. Que esos actos de desobediencia sean pacíficos, no los convierte en legales. Y mucho menos en convenientes para la estabilidad democrática del país".

Llamado a Abelardo De la Espriella

En la carta, los líderes políticos colombianos piden al presidente electo, Abelardo De la Espriella que "sea símbolo de la unidad nacional" y gobierne "para todos". Le recordaron que "la paz de todos proviene del comportamiento pacífico de cada uno" y que la clase política, más allá de sus diferencias, "tienen el deber moral de dar ejemplo".

Señalaron también que, aunque la doble nacionalidad estadounidense colombiana no es incompatible para ejercer como presidente, sí puede acarrear "un complejo conflicto de interés".

"A pesar de los muchos valores y políticas comunes, tanto Colombia como Estados Unidos deben velar por los suyos (...) sería bienvenido que de la Espriella renuncie a la nacionalidad estadounidense: "Colombia primero'", señala el texto, en alusión al "America First" que ondea el presidente Donald Trump.

FUENTE: Con información de Europa Press