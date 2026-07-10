viernes 10  de  julio 2026
COLOMBIA

Abelardo de la Espriella no contempla representación diplomática de Colombia en Cuba y Nicaragua

El nuevo Gobierno de Colombia cerrará la puerta de sus embajadas en Cuba y Nicaragua, aunque mantendrá un canal con Venezuela

El presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella durante su candidatura presidencial

El presidente electo de Colombia Abelardo De la Espriella durante su candidatura presidencial

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Administración de Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, anunció que no tendrá embajadas en Cuba y Nicaragua, en un reajuste de las relaciones políticas con la región, que afectará a Venezuela y que constituye una pérdida significativa de influencia del régimen de la isla.

Omar Bula Escobar, canciller designado por el mandatario entrante, que asumirá el cargo el próximo 7 de agosto, confirmó lo anterior en una entrevista con el medio colombiano Noticias Caracol, donde precisó que tales cambios no serán inmediatos, pues obedecerán a un esquema de estabilización, recuperación y transición en el país cuyo actual Gobierno lo ha acercado a La Habana, reseña Diario de Cuba.

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Bula Escobar anticipó también el giro en la política exterior del Gobierno electo al anunciar una relación "constructiva" con Caracas. El funcionario ligó ese enfoque a una alianza con Estados Unidos para enfrentar el crimen organizado y acompañar una transición en el país vecino.

Según comentó, habrá una actitud de política exterior de dos vertientes: la ruptura diplomática con regímenes considerados dictatoriales y la apertura hacia una nueva etapa con Venezuela.

Bula Escobar reveló que el nuevo Gobierno cerrará la puerta de sus embajadas en Cuba y Nicaragua, aunque mantendrá un canal con Venezuela, en medio de un proceso que definió como gradual.

"Para mí, una embajada en una dictadura, y he sido muy crítico desde que estaba en las Naciones Unidas, legitima a la dictadura", dijo. Añadió que lo anterior derivará de situaciones en las que existan "discrepancias graves", en especial por violaciones de derechos humanos.

La prioridad del próximo Gobierno estará en los vínculos con países que compartan "nuestro espíritu democrático, el espíritu soberano, la visión de los valores occidentales", pues para el resto anticipó "relaciones pragmáticas, pero siempre positivas", señaló.

El canciller designado dijo que desde el primer día se trabajará en restablecer los vínculos con EEUU e Israel.

"Habíamos sido los aliados preferidos de los Estados Unidos durante mucho tiempo", recordó.

Respecto a Israel, con quien Gustavo Petro rompió relaciones, Bula Escobar señaló el 7 de agosto mismo quedarían oficialmente restablecidas las relaciones diplomáticas mediante decretos que ya se están discutiendo.

Relaciones con Venezuela

En cuanto a los futuros vínculos con Caracas, afirmó: "Las relaciones con Venezuela, primero que todo, son una oportunidad, una oportunidad única de dos países muy ricos en recursos naturales, en talento humano", y estas estarán regidas por "crear riqueza para los dos países" y en "acabar con los problemas fronterizos".

En la agenda que propondrá Bogotá estará el combate al crimen organizado, que según Bula Escobar implica a Venezuela, Colombia, Ecuador y a la región.

"La gente tiene que tener claro que la presencia del socialismo del siglo XXI en Venezuela y de la ola roja que hubo en el pasado tiene raíces profundas. Los cambios no se pueden hacer de un día para otro", señaló, en referencia a las relaciones con Caracas.

"Lo importante es decidir hacer el cambio. Estamos muy decididos a hacer ese cambio y la gente tiene que tener un poco más de paciencia", precisó, en referencia a los venideros vínculos con el país vecino.

En cuanto a la evolución política venezolana, señaló que "no sería prudente que se realizaran unas elecciones mañana en Venezuela en esta situación", aunque reconoció que existe "una presencia muy clara de los rezagos del régimen pasado".

En marzo pasado, Costa Rica cerró su sede diplomática en la isla y calificó a La Habana como un régimen no legítimo. Ese mismo mes, Ecuador declaró personas no gratas al embajador y los funcionarios de la representación cubana en Quito, lo que resultó en el cierre de la legación de la isla en el país.

No solo los países vecinos han tomado esas medidas recientemente. En 2025, Bélgica, Países Bajos y Ucrania cerraron sus representaciones en La Habana. Según sus cancillerías, ello se debió a la reestructuración de la actividad diplomática de sus gobiernos.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba

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