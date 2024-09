Abogado de Edmundo González Urrutia descarta solicitud de asilo: "Su deseo es estar cerca de los venezolanos"

Haro indicó que González Urrutia, electo para el período presidencial 2025-2031 en las elecciones del 28 de julio, actualmente se encuentra yendo "de casa en casa" para resguardar su vida e integridad física antes las amenazas que han proferido distintos voceros de la cúpula gobernante.

"Su mayor deseo es estar cerca de los venezolanos y corresponder el apoyo que le han dado", aseveró.

Un caso que no debió judicializarse

El abogado, quien indicó que ya tenían conocimiento de la orden de captura, consideró que el caso de su defendido, en la clandestinidad desde el 28 d ejulio, no debió judicializarse. A su juicio, González Urrutia "no tiene que ver" con los hechos a los que la Fiscalía chavista, presidida por Tarek William Saab, tildado como "poeta de la tortura", trata de involucrarlo.

El Tribunal Primero de Primera Instancia con Competencia de Terrorismo, a cargo del "juez especial" Edward Miguel Briceño Cisneros, libró una orden de aprensión al opositor menos de una hora después de que el Ministerio Público (MP) la solicitara por los presuntos delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, instigación a la desobediencia de leyes, conspiración, sabotaje a daños de sistemas y asociación.

La orden se libra luego de que González Urrutia se negara a acudir a las citaciones del MP "a fin de rendir entrevista", en el marco de una presunta investigación iniciada a principio de agosto por la publicación de las actas electorales que demuestran el triunfo del diplomático, y desmontan la narrativa oficialista que pretende otorgar una supuesta reeleción a Maduro sin presentar resultados, desconociendo la voluntad popular.

"No tiene que ver con los hechos a los que hizo mención la Fiscalía (...) Se trata de una investigación de quién creó el dominio de la página web donde están ubicados los resultados verdaderos de los comicios del 28 de julio. Ahí están las actas entregadas por cientos de miles de ciudadanos que hicieron la veeduría en las mesas (...) No hay ley penal alguna, no hay norma, reglamento o instructivo que establezca esto como carácter penal", subrayó.

Ante posible allanamiento al hogar de Edmundo González Urrutia

En declaraciones ofrecidas a los medios, Haro indicó que el conocimiento que tiene del expediente judicial es lo que se ha hecho "público, notorio y comunicacional", por lo que se encuentra atento ante un posible allanamiento a la residencial del presidente electo en Caracas, donde se encuentra únicamente su esposa de 75 años, Mercedes de González Urrutia.

"Si existe una orden de allanamiento, se acatará y se le permitirá el acceso debido a los funcionarios del CICPC (policía de investigaciones, bajo el mando del recién ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello) y al fiscal del MP que los acompañe, para que la ejecuten con las garantías que establece la Constitución y el Código Orgánico Procesal Penal", señaló.

Indicó que la esposa de González Urrutia, quien está dispuesta a "atender a las autoridades y brindarles toda la colaboración posible", no debería verse perjudicada legalmente por el caso de su esposo. "Como se sabe en materia penal, cualquier responsabilidad que se le pretenda atribuir a una persona es individualísima, no se extiende sobre sus familiares, de manera que no debería y no puede correr riesgo alguno. Sería un exceso, más allá de la Constitución, un violatorio de garantías constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos, que pretendan hacer algo sobre la señora Mercedes", sentenció.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/osmarycnn/status/1831024781434532231?t=Ss_uA1nEVfvpvhxyjiF3rw&s=35&partner=&hide_thread=false Defensa de @EdmundoGU desmiente que se haya realizado alguna solicitud de asilo. Explica que no se encuentra en su residencia a modo de resguardo. pic.twitter.com/SMKObDSP2k — Osmary Hernandez (@osmarycnn) September 3, 2024

FUENTE: Con infromación de la W Radio / redes sociales / Redacicón DLA