Edmundo González Urrutia dice que la "voluntad de cambio sigue viva" pese a situación compleja de Venezuela

La conversación con presos opositores excarcelados es parte de la agenda de Edmundo González Urrutia. Coordina acciones y organización democrática

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MADRID. - El dirigente Edmundo González Urrutia, electo presidente de Venezuela en 2024 según los datos presentados por la oposición, aseguró este viernes 13 de febrero que la "voluntad de cambio sigue viva y organizada" a pesar de las "circunstancias complejas" que atraviesa su país.

El político, exiliado en España, se reunió con representantes del cuerpo diplomático para "intercambiar perspectivas sobre la situación institucional de Venezuela y la necesidad de avanzar hacia una solución real de garantías, respecto al Estado de Derecho y la plena vigencia de los Derechos Humanos".

En sus redes sociales, González Urrutia sostuvo que esos espacios, que requieren discreción, resultan fundamentales "para fortalecer el respaldo internacional a una salida pacífica y constitucional".

Contacto con presos excarcelados

Por otra parte, el político señaló que conversó con opositores excarcelados el pasado 8 de febrero, como Juan Pablo Guanipa (Primero Justicia), Jesús Armas, y Perkins Rocha, del equipo de María Corina Machado.

Edmundo González Urrutia se refirió a la llamada con Guanipa, quien, tras ser excarcelado, recibió arresto domiciliario y se le impuso una tobillera electrónica: "Su firmeza y serenidad son testimonio del compromiso democrático que muchos venezolanos mantienen aun en condiciones restrictivas".

A su vez, dijo que el regreso de Jesús Armas "es una buena noticia para su familia y para todos quienes creen en la justicia y la dignidad humana".

"También conversamos con Perkins Rocha, en un intercambio necesario sobre el momento que vive el país y la responsabilidad de seguir defendiendo los derechos y las garantías democráticas. Cada excarcelación confirma que la presión cívica y la solidaridad no son estériles", expresó.

A su vez, González Urrutia se reunió virtualmente con los dirigentes Andrés Velásquez y Alfredo Ramos, de La Causa R, quienes salieron de la clandestinidad tras la captura del dictador Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos el 3 de enero. En este punto, destacó "la importancia de mantener la unidad democrática y la organización territorial".

FUENTE: Con información de Europa Press/Edmundo González Urrutia

