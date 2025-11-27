jueves 27  de  noviembre 2025
CORRUPCIÓN

Acusación judicial ubica a Cristina Fernández como figura clave en cobro de sobornos

Según la investigación empresarios entregaron "sobornos" a emisarios del matrimonio Kirchner, y la expresidenta fue "la principal receptora" de los pagos

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saluda a sus simpatizantes en la sede del Partido Justicialista en Buenos Aires el 10 de junio de 2025. El 10 de junio de 2025, la Corte Suprema de Argentina confirmó la condena por fraude contra la expresidenta por la cual recibió una condena de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.&nbsp;

Foto de Alessia MACCIONI / AFP 

Foto de Alessia MACCIONI / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES - La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue la "principal receptora" de los presuntos sobornos de empresas a políticos en Argentina entre 2003 y 2015, sostuvo la acusación judicial el jueves en el "megajuicio" por corrupción iniciado a principios de noviembre.

La exmandataria y otros 85 exfuncionarios y empresarios están acusados de formar una trama de corrupción para obtener beneficios o contratos de obra pública a través de sobornos entre 2003 y 2015, cuando Argentina estuvo gobernada por ella y por su marido, Néstor Kirchner.

Este jueves el tribunal continuó con la lectura de los hechos procesales. Según la investigación empresarios entregaron paquetes de dinero a emisarios de los gobiernos del matrimonio Kirchner, y la expresidenta, como jefa de esta trama, fue "la principal receptora" de los pagos.

"Beneficios"

"Las dos partes obtenían beneficios", dijo el tribunal. Los empresarios obtenían regalías con sobornos con los que "los funcionarios públicos -siendo ella la máxima referente-, se enriquecían y garantizaban la continuidad de la operatoria".

Las audiencias se llevan a cabo de manera virtual. Fernández participa desde su casa en Buenos Aires, donde cumple una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción.

Según la acusación "se corroboró (...) que todos los empresarios actuaron libremente".

La causa se basa en los apuntes con detalle de fechas, direcciones, entregas, nombres y sumas de dinero que anotó durante años el chofer de un funcionario del ministerio a cargo por entonces de las obras públicas.

Su contenido fue cuestionado por la defensa de la expresidenta, que los consideró adulterados. Varias pericias caligráficas determinaron que en las anotaciones participaron más de una persona.

"Cuadernos"

La causa, llamada popularmente "cuadernos", tiene dos audiencias semanales y se espera que comience a ser presencial en una próxima etapa.

En la audiencia de este jueves se leyó el descargo de Kirchner que había presentado en la etapa de investigación en el que negó "de manera categórica y terminante, haber formado parte de algún tipo de asociación ilícita o haber cometido delito alguno".

La justicia ordenó la incautación de 480 millones de dólares en bienes y activos pertenecientes a Kirchner, su familia y los coacusados, como reparación del daño causado al Estado por otro caso de corrupción.

FUENTE: Con información de AFP

