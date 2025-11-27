Suiza y Francia aconsejan a sus ciudadanos posponer viajes a Venezuela por la "incertidumbre"

MIAMI. - Los gobiernos de Suiza y Francia recomendaron a sus ciudadanos realizar viajes a Venezuela mientras persista la incertidumbre en ese país ocasionada por la suspensión de vuelos de más de seis líneas aéreas ante la falta de garantías de seguridad y las tensiones en la zona del Mar Caribe que aumentaron desde este miércoles.

La posición de los dos países europeos se suma a la de Alemania que sugirió no viajar debido a “la posibilidad de una escalada de la situación de seguridad en cualquier momento, incluso a corto plazo", según dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La situación de incertidumbre y la cantidad de pasajeros varados en los aeropuertos es tal que la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) instó este jueves a las autoridades venezolanas “a reconsiderar la revocación de los permisos de operación de varias aerolíneas internacionales que operan en el país”.

Tras hacer énfasis en las alertas de seguridad aérea por EEUU y España, la organización, que representa más de 300 aerolíneas, reafirmó el compromiso de sus agremiadas de restablecer el servicio “de forma segura y eficiente tan pronto como las condiciones lo permitan, con foco en los pasajeros que se han visto directamente afectados”, dijo en un comunicado en su página web.

Tras la cancelación de conexiones con Venezuela por las alertas, el régimen de ese país anuló concesiones de las líneas aéreas que pararon sus operaciones, lo que ha agravado la expectación y la cantidad de pasajeros varados en aeropuertos.

Suiza y Francia piden no viajar

El gobierno suizo, en su mensaje, aconsejó posponer los viajes tanto por motivos de turismo como por cualquier razón no urgente, y abstenerse de hacerlo a algunos puntos del sur del país que comportan riesgos, según informaciones.

Se basó en “las tensiones sociales y políticas son muy elevadas”, y en la evolución de la situación que “es incierta”.

Por su parte, el ministerio de Relaciones Exteriores de Francia explicó en un comunicado que existe “una situación de seguridad sensible” por lo que pidió también posponer cualquier viaje a Venezuela.

“Para los ciudadanos franceses que ya se encuentran en Venezuela, varias aerolíneas han suspendido recientemente sus vuelos hacia y desde el país y se recomienda en este contexto consultar el estado de su vuelo con su aerolínea”, indica el texto en el que menciona otras condiciones adversas que atraviesa el país.

FUENTE: Con información de diplomatie.gouv,fr, Infobae, iata.org