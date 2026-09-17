jueves 17  de  septiembre 2026
EMERGENCIA

Según la ONU, Caracas habría pedido a EEUU que levante sanciones por los terremotos

El Departamento de Estado, en junio, permitió el alivio de ciertas restricciones para que la ayuda humanitaria fluyera, pero el plazo culmina el 23 de octubre

Sismos en Venezuela dejaron cuantiosas víctimas y pérdidas materiales.

Sismos en Venezuela dejaron cuantiosas víctimas y pérdidas materiales.

Por Valeria Montero

BOGOTÁ.- Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos mantienen conversaciones para que Washington levante sanciones contra Caracas y contribuya así a que la ayuda multilateral pueda fluir al país suramericano tras el doble terremoto del pasado junio, indicó la directora para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Michelle Muschett.

La funcionaria confirmó la información en una entrevista en Bogotá, tras visitar Venezuela para conocer sobre el terreno las necesidades del país luego de los temblores de 7.2 y 7.5 que devastaron amplias zonas y dejaron más de 6,500 muertos.

Lee además
La tripulación de un helicóptero UH-1Y Venom del Cuerpo de la Marina de los EEUU con la Fuerza de Combate Litoral-24 realiza patrullaje para combatir el narcotráfico en el Pacífico Oriental.
DECISIÓN EJECUTIVA

Cártel de los Soles sigue bajo sanción de EEUU pese a retiro de Venezuela de lista sobre narcotráfico
Harold Hamm, presidente de Continental Resources y Joavanny Martínez, vicepresidente de PDVSA, firmaron el acuerdo. (AFP)
CONVENIOS

Empresas de petróleo y minería de EEUU operarán en Venezuela con apoyo de Trump

“Entiendo que hay conversaciones en este momento en curso y le correspondería al gobierno dar los detalles precisamente en torno a cómo se generan las condiciones necesarias para que los recursos que se requieren para financiar esta recuperación puedan entrar a Venezuela”, señaló.

Como agregó: “Lo que hay de fondo va mucho más allá de las dinámicas políticas y geopolíticas. Estamos hablando de personas, de vidas humanas, de la posibilidad de construir futuro y esa, definitivamente, debe ser la prioridad que prime en este momento”.

Reconoció además que las sanciones afectan “absolutamente” a la llegada de ayuda internacional y que las consecuencias de las medidas de EEUU contra Caracas habían sido uno de los temas de conversación con las autoridades venezolanas durante su reciente visita al país.

Dijo también que el país suramericano necesita con urgencia el apoyo financiero y técnico de otros países y organismos multilaterales, porque ante “un desastre de esta magnitud” Venezuela precisaría “años” para recuperarse solamente con recursos propios.

Poco después de los terremotos, el subsecretario general de la ONU para Asuntos Humanitarios, Tom Fletcher, dijo en entrevista que las sanciones a Venezuela deberían flexibilizarse para que no afecten la llegada de ayuda y los planes de recuperación tras el doble terremoto.

“Para nosotros siempre es importante que tengamos excepciones humanitarias, que nada de lo que necesitemos para el apoyo humanitario esté sujeto a sanciones”, afirmó.

21,000 millones para la recuperación

En su estancia en Caracas, Muschett presentó la Evaluación de Necesidades Posteriores al Desastre (PDNA) del PNUD, un informe que estima en 21,000 millones de dólares las necesidades de Venezuela para la recuperación tras el doblete sísmico, de los que en torno a un 70 % corresponden a daños en viviendas.

“Ojalá este análisis que se presenta pueda ser una herramienta útil para estas conversaciones” entre Caracas y Washington, remató Muschett.

La directora regional del PNUD apuntó que, casi tres meses después de los terremotos, la situación en la región afectada “continúa siendo muy compleja” porque “la magnitud del daño fue enorme”. “Todavía está el proceso de remoción de escombros, que es un paso fundamental para la recuperación”, añadió.

“Tienes impacto en vivienda, tienes suspensión de servicios básicos, tienes afectación de los medios de vida y de la posibilidad de las familias de generar su propio ingreso. Tienes desplazamientos de familias que buscan refugio o acompañamiento con familiares fuera, lo que genera un complejo humano importante”, explica.

El PNUD está ahora acompañando a técnicos locales con el uso de drones e inteligencia artificial en la inspección de viviendas, para categorizar daños y establecer cuáles pueden ser reparables y cuáles hay que demoler por los riesgos estructurales que presentan.

El gobierno venezolano, prosiguió, inició además el desarrollo de “un marco de recuperación resiliente”, estableciendo sus lineamientos y cuantificando sus necesidades de financiamiento.

Alivio

Estados Unidos ha suavizado, el régimen sancionatorio con exenciones temporales sobre todo en los sectores petrolero, energético y minero.

El Departamento del Tesoro emitió una suspensión temporal, el 25 de junio, de ciertas restricciones orientadas a operaciones de auxilio humanitario que estará vigente hasta el 23 del próximo mes.

Diversos sectores y economistas han solicitado ampliar de manera definitiva ante la magnitud de la emergencia.

Son 1,088 medidas, de las cuales 1,040 están plenamente activas en sectores como salud, aeronáutica, naval y petróleo.

Venezuela lleva más de una década con las sanciones de la OFAC, algunas de ellas empezaron a modificarse después de la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero pasado cuando fue trasladado a Nueva York a una cárcel donde espera juicio a partir de junio de 2027 por narcotráfico y narcoterrorismo.

La flexibilización ha permitido que la administración Trump concrete acuerdos con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, así como que empresas estadounidenses puedan operar en el país suramericano.

FUENTE: Con información de EFE/Globovisión/ABC

Temas
Te puede interesar

Exigen acceso libre a todos los medios y redes en Venezuela, tras desbloqueo oficial de 12 portales

Acusan a 17 personas por tráfico de cocaína de Puerto Rico a EEUU

La CIDH pide medidas de protección para nueve opositores presos en Nicaragua

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg
JUSTICIA

Corte de Nueva York evaluaría en octubre arresto domiciliario de Cilia Flores

Imagen de la escena donde ocurrió la fatalidad.
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Abogado de uno de los sobrevivientes asegura que tragedia del avión de Amazon en Miami pudo evitarse

Carros importados a Cuba tras su descarga en Mariel. (JORGE L. VALDÉS BARTUTIS / X)
Florida

Miami-Dade retira licencia a Lux Sky Cargo por nexos con entidad cubana sancionada por EEUU

Los jugadores del Real Madrid lucen camisetas en apoyo a la gente de Ceuta antes del partido de la liga española entre el Elche CF y el Real Madrid CF en el Estadio Martínez Valero de Elche, el 15 de septiembre de 2026.
Fútbol

Mbappé, en el centro de las críticas por la camiseta de Ceuta

Ocean Drive, en Miami Beach
PASEO PEATONAL

Ocean Drive se encamina a un cierre vehicular de cuatro meses

Te puede interesar

Imagen de la escena donde ocurrió la fatalidad.
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Abogado de uno de los sobrevivientes asegura que tragedia del avión de Amazon en Miami pudo evitarse

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Ocean Drive, en Miami Beach
PASEO PEATONAL

Ocean Drive se encamina a un cierre vehicular de cuatro meses

Concierto por Venezuela. 
ALTRUISMO

Concierto "11 Voces y un Solo Corazón" busca ayudar a afectados por terremotos en Venezuela

Cilia Flores (izquierda) en una audiencia con el exdictador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha) en Nueva York, en dibujo de la artista Jane Rosenberg
JUSTICIA

Corte de Nueva York evaluaría en octubre arresto domiciliario de Cilia Flores

Imagen del NHC este jueves 17 de septiembre de 2026
TEMPORADA DE HURACANES

AL98 aumenta potencial ciclónico, pero sigue lejos de Florida