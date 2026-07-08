miércoles 8  de  julio 2026
NEGLIGENCIA

Acusan a cuatro personas por muerte de joven en salto de puente sin equipo de seguridad

Tres hombres son señalados de homicidio con dolo eventual y una mujer por omisión impropia por incumplir su rol de garante de seguridad

Imagen referencial (Pixabay)

Imagen referencial (Pixabay)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

SAO PAULO.- La Fiscalía formalizó, este miércoles, una denuncia penal contra cuatro personas implicadas en la muerte de una joven, fallecida tras ser lanzada al vacío sin equipo de seguridad durante un salto de puentismo en el estado brasileño de São Paulo.

Según un comunicado del Ministerio Público de São Paulo, tres hombres fueron acusados de homicidio con dolo eventual, agravado por motivo torpe y por utilizar recursos que imposibilitaron la defensa de la víctima.

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La cuarta persona, una mujer señalada como la organizadora del evento, fue denunciada por el mismo delito bajo la figura de omisión impropia por incumplir su rol de garante de la seguridad de los asistentes, y se le imputó además el cargo de fraude procesal por intentar destruir pruebas clave para la investigación.

El accidente ocurrió el pasado 13 de junio cuando, en un evento de puentismo con cuerda, en la ruta de senderismo y turismo de aventura, la Ponte do Esqueleto, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas fue lanzada al vacío por sus instructores sin ningún tipo de atadura.

Según las investigaciones, el grupo operaba sin una estructura formal de gestión de riesgos y desatendía los protocolos básicos de seguridad durante los eventos que reunían entre 80 y 100 personas por vez.

La acusación describió que la víctima fue sometida a una maniobra conocida localmente como “avioncito”, en la cual los operadores levantan al practicante y lo lanzan al vacío.

El Ministerio Público sostuvo que los acusados lanzaron a la joven sin que la cuerda de seguridad estuviera conectada a su arnés de pecho, provocando una caída libre de aproximadamente 30 metros de altura que le causó la muerte por politraumatismo.

La Fiscalía enfatizó que los operadores tenían pleno conocimiento de los riesgos mortales de la actividad pero omitieron deliberadamente pasos esenciales como la doble verificación del equipamiento, ya que, entre otras cosas, el grupo carecía de una división clara de funciones entre sus miembros.

Con respecto a la organizadora, el documento fiscal reveló que tenía conocimiento de una falla operativa similar ocurrida en el pasado y, aun así, no suspendió las actividades.

Asimismo, se demostró que tras el accidente ordenó localizar la cámara corporal que la víctima llevaba y borrar todo su contenido para obstaculizar la acción de la justicia. El dispositivo electrónico continúa desaparecido.

El Ministerio Público solicitó formalmente que se mantenga la prisión preventiva de los tres instructores masculinos, identificados previamente como Luis Felipe Feliciano Egoroff, Maicon Fernandes Cintra y Vitor de Freitas Gonçalves, y se pidió la conversión de la detención de la organizadora del evento de temporal a preventiva.

Asimismo, los fiscales requirieron que se fije una indemnización de 200,000 reales (aproximadamente 39,000 dólares) en concepto de reparación de daños.

FUENTE: Con información de AFP

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