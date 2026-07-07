martes 7  de  julio 2026
SUCESO

Buscan al conductor que huyó tras atropellar fatalmente a un joven en West Palm Beach

Connor Blais, de 28 años, regresaba del trabajo en un scooter eléctrico cuando fue embestido por un vehículo. La Policía solicita ayuda para identificar al responsable

Imagen de referencia patrulla de policía.

Imagen de referencia patrulla de policía.

IMAGEN REALIZADA CON IA
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- La Policía de West Palm Beach (WPBPD) mantiene la búsqueda del conductor que huyó después de atropellar mortalmente a un joven de 28 años que regresaba a su casa en un scooter eléctrico tras concluir su jornada laboral.

La víctima fue identificada como Connor Blais, empleado del restaurante y pub O’Shea’s, donde había terminado su turno poco antes de la 1:00 a.m. del lunes.

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De acuerdo con la investigación preliminar, el accidente ocurrió alrededor de la 1:50 a.m. en South Olive Avenue, cuando Blais fue embestido por un vehículo cuyo conductor abandonó la escena sin detenerse para auxiliarlo ni llamar al 911.

Un automovilista que transitaba por el lugar encontró al joven tendido sobre el pavimento y alertó a las autoridades. Al llegar, los equipos de emergencia confirmaron que había fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas.

Los detectives de la WPBPD creen que el vehículo implicado podría presentar daños en la parte delantera o en el lado del pasajero. Como parte de las pesquisas, solicitaron a los residentes y comercios ubicados a lo largo de South Olive Avenue, entre Ring Avenue y Pilgrim Road, revisar las grabaciones de sus cámaras de seguridad captadas entre la 1:20 a.m. y la 1:50 a.m. para tratar de identificar al responsable.

Mientras avanzan las diligencias, familiares y allegados recuerdan a Connor como un joven carismático y muy querido por quienes lo conocieron. En entrevistas concedidas al medio local Telemundo 51, su madre, Janet Blais, lo describió como “una persona aventurera” y aseguró que “todo el que lo conocía se enamoraba de él”.

La muerte del joven también conmocionó a sus compañeros de trabajo y a los clientes habituales de O’Shea’s, donde era considerado parte de una gran familia. En declaraciones a Telemundo 51, Charlene Carlin, clienta frecuente del establecimiento, afirmó que la noticia fue “una absoluta sorpresa” para todos los que compartían con él y recordó que en el restaurante acostumbraban despedirse con un “te quiero”, conscientes de lo impredecible que puede ser la vida.

Por su parte, el gerente del restaurante, Jake Stanton, hizo un llamado al conductor que huyó del lugar para que asuma su responsabilidad. En declaraciones al mismo medio, lo instó a dar “un paso al frente, no solo por Connor, sino también por su familia y amigos”, para que pueda hacerse justicia.

La WPBPD pidió a cualquier persona que tenga información, imágenes de cámaras de seguridad o datos que permitan identificar el vehículo involucrado que se comunique con el detective Hatfield al 561-822-1784, haciendo referencia al caso 20260009954. También es posible aportar información de forma anónima a través de Crime Stoppers del condado de Palm Beach, llamando al 1-800-458-TIPS (8477).

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