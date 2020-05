Afirman que los reos fallecidos en Guanare no podían pagar al "pran"

La parlamentaria explicó que en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), en Guanare, estado Portuguesa, los presos son de mediana a alta peligrosidad. Además, agregó que en lugar de estar siendo transformados para reinsertarse en la sociedad después de cumplir su condena, viven bajo un sistema de perversidad y maldad por los "pranes" (líderes negativos) que mantiene el control de la cárcel.

LEA TAMBIÉN: Bachelet exige investigación sobre masacre en cárcel de Venezuela

“En el Cepella hay presos que ni siquiera han tenido el derecho a un debido proceso. La madre de unos de los asesinados en la masacre del 1 de mayo me dijo que su hijo tenía cuatro años preso ahí y que no había sido procesado. Es decir, fue condenado a muerte sin haber tenido una sentencia. Lamentablemente, ese no es un caso aislado. Al contrario, es un caso que se repite”, dijo la diputada.

Martínez explicó que en la masacre de Guanare del 1 de mayo solo fueron asesinados aquellos reos calificados como “manchados”, los cuales son hombres que no tienen ningún tipo de derecho en la estructura del "pranato" que domina en las cárceles venezolanas.

“Si no le pagan al pran, los reclusos no tienen derecho a tener celda, a ocupar un espacio, a ser trasladado para un procedimiento”, explicó. “La 'mancha´ se la hace el pran a quien quiere castigar. La esposa de uno de los 'manchados' asesinados me explicó que, al no tener el dinero para pagarle la vacuna ‘al patrón' (al pran) o si aun habiéndole pagado fallan en una cuota, el preso es castigado... El pran lo 'mancha' disparándole en el pie para marcarlo. Una vez que les disparan, los dejan a la intemperie, por lo general, al lado de la basura, para que sobrevivan solos”.

LEA TAMBIÉN: Amnistía pide investigar masacre en cárcel venezolana

Los reos del Centro Penitenciario de Los Llanos estaban protestando porque no les estaban entregando la comida que su familia les llevaba. La diputada Martínez explicó que los guardias se las roban.

“Los familiares insisten en que los presos estaban reclamando por alimentos y que, aparentemente, el pran también estaba reclamando una situación que lo involucra a él y a sus intereses (…) La protesta se convirtió en revuelta”, explicó.

Tras haber retirado los cuerpos, familiares de los fallecidos se vieron obligados a visitar el recinto penal para firmar un documento de entrega de una parcela en un cementerio y una urna de “regalo” otorgada por el dictador Maduro, aseguró la parlamentaria

Cepella es una cárcel construida para 750 reclusos. Sin embargo, la población penal en la actualidad está cerca de los 3.000 presos.