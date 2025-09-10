miércoles 10  de  septiembre 2025
SUCESOS

Al menos 57 heridos en Ciudad de México por explosión de camión de gas

El vehículo explotó cuando se desplazaba por un puente de Iztapalapa, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a 19 personas

Bomberos mexicanos extinguen las llamas de un camión cisterna que explotó en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025. Casi 60 personas resultaron heridas, 19 de ellas de gravedad, cuando un camión cisterna explotó en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025, causando daños generalizados, informaron las autoridades municipales. (Foto de Valentina ALPIDE / AFP)

Bomberos mexicanos extinguen las llamas de un camión cisterna que explotó en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025. Casi 60 personas resultaron heridas, 19 de ellas de gravedad, cuando un camión cisterna explotó en la Ciudad de México el 10 de septiembre de 2025, causando daños generalizados, informaron las autoridades municipales. (Foto de Valentina ALPIDE / AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO - Al menos 57 personas heridas, 19 de ellas de gravedad, y cuantiosos daños dejó este miércoles la explosión de un camión que transportaba gas en una localidad del este de Ciudad de México, informaron las autoridades.

El vehículo explotó cuando se desplazaba por un puente de Iztapalapa, un populoso distrito de la capital, lo que provocó quemaduras de segundo y tercer grado a 19 personas, según autoridades de la capital.

"No hay ningún fallecido hasta este momento", dijo Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil local, quien indicó que los heridos reciben atención en varios centros médicos.

"Estallido"

Imágenes divulgadas por la televisión y redes sociales muestran el momento del potente estallido, que produjo enormes llamaradas visibles desde gran distancia.

En esas imágenes, se observa a dos hombres con gran parte de las ropas de su torso quemadas y con aparentes afectaciones por el fuego en amplias zonas de su piel.

Otro video muestra a decenas de personas que estaban cerca de la zona del siniestro que huyen aterradas, mientras las llamaradas se expanden a lo lejos.

Unos 18 vehículos también resultaron afectados por el estallido, cuyas causas están siendo investigadas.

El vehículo quedó volcado sobre la calzada, en tanto los bomberos ya lograron controlar las llamas, según imágenes desde el lugar del siniestro.

En el sitio también se observaban varios automóviles quemados, entre ellos un camión de carga, mientras otros quedaron sin neumáticos y con las ventanillas rotas.

FUENTE: Con información de AFP

