Incautan 21 toneladas de metanfetamina en dos laboratorios clandestinos de México

Un militar durante el desmantelamiento de un laboratorio para la fabricación de metanfetaminas en Carricitos, Durango, en el norte de México.

CIUDAD DE MÉXICO - Efectivos de la Secretaría de Marina de México incautaron 21 toneladas de metanfetaminas en dos laboratorios clandestinos pertenecientes al grupo narcotraficante Los Mayos, ubicados en el municipio de Carricitos, estado de Durango, en el norte del país.

Durante el operativo, los militares encontraron la droga ya procesada junto a grandes cantidades de precursores químicos, entre ellos: 1,000 litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, 1,000 litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilos de cianuro de sodio. Todo el material quedó a disposición del Ministerio Público.

POLÍTICA INTERNACIONAL El "démarche" de EEUU a México provoca las primeras detenciones y sanciones de alto nivel

De acuerdo con estimaciones oficiales, la operación evitó que más de 525 millones de dosis llegaran a las calles, lo que representa un impacto económico superior a 6,532 millones de pesos mexicanos.

Se trata del segundo laboratorio más grande desmantelado por la Marina en los últimos años, después del operativo realizado en febrero de 2024 en Sonora, y constituye además la incautación más grande de metanfetamina ya procesada llevada a cabo por esta institución.

Lea también: Doce meses en el exilio: mi testimonio de resistencia democrática