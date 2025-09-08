lunes 8  de  septiembre 2025
NARCOTRÁFICO

Incautan 21 toneladas de metanfetamina en dos laboratorios clandestinos de México

Durante el operativo, los militares encontraron la droga ya procesada junto a grandes cantidades de precursores químicos

Un militar durante el desmantelamiento de un laboratorio para la fabricación de metanfetaminas en Carricitos, Durango, en el norte de México.

Un militar durante el desmantelamiento de un laboratorio para la fabricación de metanfetaminas en Carricitos, Durango, en el norte de México.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO - Efectivos de la Secretaría de Marina de México incautaron 21 toneladas de metanfetaminas en dos laboratorios clandestinos pertenecientes al grupo narcotraficante Los Mayos, ubicados en el municipio de Carricitos, estado de Durango, en el norte del país.

Durante el operativo, los militares encontraron la droga ya procesada junto a grandes cantidades de precursores químicos, entre ellos: 1,000 litros de ácido clorhídrico, 200 litros de ácido acético, 1,000 litros de tolueno, 200 litros de cianuro de bencilo, 250 litros de P2P, 575 kilogramos de sosa cáustica y 200 kilos de cianuro de sodio. Todo el material quedó a disposición del Ministerio Público.

Lee además
Imagen de los 13.000 barriles de precursores químicos procedentes de China y con detino al Cartel de Sinaloa en México para fabricar drogas sintéticas como el fentanilo.
EEUU

La mayor incautación de químicos procedentes de China para drogas sintéticas
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 3 de septiembre de 2025.
POLÍTICA INTERNACIONAL

El "démarche" de EEUU a México provoca las primeras detenciones y sanciones de alto nivel

De acuerdo con estimaciones oficiales, la operación evitó que más de 525 millones de dosis llegaran a las calles, lo que representa un impacto económico superior a 6,532 millones de pesos mexicanos.

Se trata del segundo laboratorio más grande desmantelado por la Marina en los últimos años, después del operativo realizado en febrero de 2024 en Sonora, y constituye además la incautación más grande de metanfetamina ya procesada llevada a cabo por esta institución.

Lea también: Doce meses en el exilio: mi testimonio de resistencia democrática

Temas
Te puede interesar

Poder económico compra voluntades y los narcos tienen infiltrados donde quiera

EEUU y México acuerdan "cooperación" en su lucha contra el narcotráfico

EEUU realiza la mayor incautación de químicos para drogas sintéticas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Operación de arresto de Ryan Wesley Routh, en Palm Beach.
JUSTICIA

Comienza juicio contra acusado de intento de asesinato de Donald Trump en Florida

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
ANÁLISIS

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

Imagen referencial.
FALLO

Reincidencia migratoria le cuesta 27 meses de cárcel a ciudadano hondureño en Florida

Miembros de los servicios de emergencia ZAKA de Israel recogen muestras en el lugar de un tiroteo en el cruce de la carretera Ramot, en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre de 2025. Hombres armados palestinos abrieron fuego en una parada de autobús en Jerusalén Oriental, anexionada por Israel, el 8 de septiembre, matando a cinco personas e hiriendo a varias más. El servicio de emergencias israelí Magen David Adom (MDA) informó de cinco muertos en el tiroteo, actualizando la cifra anterior de cuatro. La policía informó de la muerte de los dos hombres armados. 
URGENTE

Seis muertos en un ataque terrorista en Jerusalén Este

Te puede interesar

La Marina de Estados Unidos publicó nuevas fotografías que muestran al Grupo Anfibio de Iwo Jima (ARG) navegando en formación y realizando operaciones de vuelo durante el despliegue en el Mar Caribe como una demostración de fuerza contra los cárteles de la región.
ANÁLISIS

Plantean escenarios probables en el Caribe, epicentro de EEUU contra narcotráfico de Venezuela

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Agentes de Inmigración arrestan a un miembro de una de las pandillas que operan dentro de Estados Unidos.
INMIGRACIóN

Corte Suprema de EEUU avala operativos contra inmigrantes ilegales

La gobernadora de Puerto Rico, Jenniffer González, recibió al secretario de Guerra de EEUU, Pete Hegseth, y al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 8 de septiembre de 2025
Narcotráfico

Secretario de Guerra llega a Puerto Rico en medio de la ofensiva de Trump contra el Cartel de los Soles

Depósito de reserva de petróleo de la empresa Colonial Pipeline.
COMBUSTIBLES

Precio del petróleo estadounidense cierra en su nivel más bajo en años

Alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine-Cava y el comisionado Roberto Gonzalez polemizan. 
AL DETALLE

Comisionado González exige más transparencia en presupuesto de $13 mil millones de Miami-Dade