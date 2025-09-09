martes 9  de  septiembre 2025
JUSTICIA

Caso Ayotzinapa: México pide a EEUU extraditar a dos sospechosos de la desaparición de los 43 estudiantes

La solicitud de extradición fue planteada al secretario de Estado Marco Rubio, quien fue recibido por Sheinbaum el miércoles para tratar cuestiones de seguridad

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 3 de septiembre de 2025.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en el Palacio Nacional de la Ciudad de México el 3 de septiembre de 2025.

Jacquelyn Martin / POOL / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CIUDAD DE MÉXICO.- México pidió a Estados Unidos la extradición de dos personas supuestamente involucradas en la desaparición de 43 estudiantes del poblado de Ayotzinapa (sur) en 2014, informó este martes la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

Este caso, que involucra a policías, narcotraficantes y probablemente mandos militares, es una de las más graves violaciones de derechos humanos cometidas en México, que desató indignación mundial.

La solicitud de extradición fue planteada al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien fue recibido por Sheinbaum el pasado miércoles para tratar cuestiones de seguridad.

"Son dos personas que se está pidiendo su extradición (...), se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado", dijo la mandataria en su habitual rueda de prensa.

Sheinbaum se abstuvo de revelar la identidad de los presuntos implicados, según dijo, para no afectar el proceso. Todas las personas investigadas por el caso son mexicanas.

Impunidad en México

Aunque decenas de sospechos han sido vinculados al proceso, el caso está en la impunidad. A la fecha solo han sido identificados los restos de tres alumnos, a partir de pequeñas muestras de restos óseos.

Los jóvenes desaparecieron la noche del 26 de septiembre de 2014 en la ciudad de Iguala (Guerrero, sur), desde donde se trasladarían a Ciudad de México para participar en una protesta.

En el marco de las investigaciones se ha señalado a policías locales de haberlos detenido para luego entregarlos a narcotraficantes. También es procesado un antiguo fiscal general.

Críticos de la investigación, una indagatoria de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un informe del anterior gobierno han señalado también la probable participación de jefes militares en este caso.

Este último reporte consideró la desaparición como un crimen de Estado.

México acumula más de 120,000 desaparecidos, la mayoría desde 2006 cuando el gobierno declaró la guerra a los cárteles del narcotráfico con participación militar.

FUENTE: Con información de AFP

