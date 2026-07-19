domingo 19  de  julio 2026
SUCESOS

Al menos 67 sobrevivientes deja el naufragio de un ferry frente a la costa de Guyana

La embarcación transportaba 133 personas cuando se volcó rumbo a Port Kaituma; las autoridades mantienen la esperanza de encontrar más sobrevivientes

La Guardia Costera de las Fuerzas de Defensa de Guyana en la operación de rescate.&nbsp;

La Guardia Costera de las Fuerzas de Defensa de Guyana en la operación de rescate. 

Cortesía Ministro de Trabajo Guyana/Bishop Juan Edghill
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

GEORGETOWN_ Al menos 67 personas fueron rescatadas el domingo en la madrugada en aguas frente a costas de Guyana tras el naufragio de un ferry que transportaba a 133 pasajeros y tripulantes, informó el primer ministro guyanés.

La embarcación se volcó el sábado por la noche cuando se dirigía de Georgetown al poblado de Port Kaituma, en el interior del país. Las labores de auxilio comenzaron en la madrugada cuando las autoridades recibieron una llamada de emergencia.

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"Sesenta y siete personas, incluyendo quince niños, han sido rescatadas hasta ahora", escribió en su cuenta de Facebook el primer ministro, Mark Phillips.

"El ferry volcó y estamos en una operación de búsqueda y rescate", sostuvo Phillips, al señalar que una vez que amaneció dispusieron de recursos adicionales. "Esa búsqueda no solo se ha ampliado, sino que sigue en curso", precisó.

Durante la madrugada, el ministro del Trabajo, Juan Edghill, informó a través de su página de Facebook que alrededor de las 03H15 del sábado (19H15 GMT) el ferry MV Barima zarpó con 116 pasajeros, además de los 17 miembros de la tripulación, con destino al puerto de Kaituna y que inicialmente habían rescatado a ocho personas.

"Esperanza"

Las autoridas desplegaron a la Guardia Costera de las Fuerzas de Defensa de Guyana, mientras que embarcaciones privadas también se movilizaron, luego de recibir aproximadamente a las 23H00 (03H01 GMT del domingo) una llamada de auxilio, informó Edghill.

Una embarcación fue enviada al área de emergencia para servir de hospital temporal para los recatados, indicó.

En una conferencia de prensa al amanecer dijo que mantienen la "esperanza de poder localizar a los 116 pasajeros y a los 17 tripulantes".

Según el sitio web Vesselfinder, el Barima fue construido en 1939 y, por lo tanto, lleva 87 años en servicio.

De acuerdo con Edghill el buque estaba equipado con 250 chalecos salvavidas, dos balsas salvavidas rígidas y seis balsas salvavidas inflables.

Port Kaituma se encuentra en el interior, en la región de Esequibo, y el barco navega por el mar antes de adentrarse en un río para llegar al poblado de destino.

El Esequibo, un territorio de 160.000 km² rico en petróleo, está administrado por Guyana desde hace más de un siglo, pero se encuentra en el centro de una disputa con Venezuela, ya que ambos países discrepan sobre el trazado de su frontera común.

FUENTE: Con información de AFP

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