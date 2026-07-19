Juez de México envía a prisión a exgobernador de Baja California por contrabando de combustible de Texas

En México, un grupo de los llamados huachicoleros robaban el combustible en un caso que terminó en tragedia.

MIAMI.- La juez federal de México dicó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, por formar parte de una red de contrabando que comerció ilegalmente más de 15 millones de litros de combustible provenientes de Texas , y causó pérdidas al tesoro de más de 4.000 millones de pesos equivalentes a 229,967 dólares.

La magistrada Alejandra Ramírez de la Vega determinó en primera instancia la implicación de Ruffo Appel y de otros siete integrantes de la organización de contrabando de hdrocarburos considerada la más grande detectada hasta este momento

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Los implicados fueron imputados por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible, y fueron trasladados a la prisión de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México.

En el contrabando también hubo participación de varias empresas y personal de aduanas, se informó.

Contrabando de combustible de EEUU

La juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México, recibió durante la investigación más de 100 datos de prueba en contra de los imputados, por parte de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

Entre los elementos de tipo penal se encuentra la incautación de los miles de litros de combustible así como operaciones financieras que se llevaron a cabo por la empresa Ingemar, que fue fundada por el exgobernador.

El combustible procedía de refinerías ubicadas en Texas, EEUU, y era distribuido principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas sin que se realizaran las revisiones aduaneras correspondientes.

La red declaraba solo 10% de la capacidad real de cada vagón-tanque de ferrocarril.

En el caso de dos de los imputados, José María Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales, la juez ordenó prisión preventiva en sus domicilios por motivos de salud, informó el diario Milenio, citado por agencias.

México y el tráfico ilegal

México se ha visto afectada por casos de corrupción y contrabando a través de sus puertos en el último año.

En abril pasado, autoridades desmantelaron una red de tráfico de combustible, luego de que en septiembre de 2025 fueron detenidos un vicealmirante, cinco marinos, exfuncionarios de aduana y empresarios vinculados a ella.

Según medios locales, el vicealmirante es sobrino político del secretario de Marina durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), mentor de la presidenta Claudia Sheinbaum.

FUENTE: Con información de Europa Press