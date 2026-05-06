Venezuela le reitera a la CIJ que no reconoce su jurisdicción en litigio territorial con Guyana

Samuel Moncada, agente de Venezuela, afirmó que el Acuerdo de Ginebra es el único marco jurídico para dirimir la controversia (EFE)

BRUSELAS.- El agente de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Samuel Moncada, rechazó este miércoles la jurisdicción del máximo tribunal de las Naciones Unidas en el conflicto con Guyana por la región del Esequibo, un territorio de unos 160,000 kilómetros cuadrados rico en petróleo y minerales que ambos países se disputan.

“Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral”, indicó Moncada ante los jueces de la CIJ durante el turno de palabra de Venezuela en la semana de audiencias sobre dicha disputa territorial que se celebra esta semana y hasta el próximo lunes en La Haya.

FRONTERA Venezuela y Guyana vuelven a la Corte Internacional de Justicia y retoman litigo sobre el Esequibo

CONFLICTO TERRITORIAL Venezuela planea acudir a la CIJ ante disputa con Guyana sin reconocer la decisión del organismo

El representante venezolano recordó que, durante casi un siglo, su país ha sostenido “de manera constante” que las cuestiones relativas a su integridad territorial “no pueden someterse a mecanismos de resolución de controversia por parte de terceros”.

“Esa postura no es ni circunstancial ni estratégica, es estructural, forma parte de su conducta internacional de su ordenamiento jurídico interno y de su concepción de cómo deben protegerse sus intereses más esenciales”, recalcó. “Esa postura no es ni circunstancial ni estratégica, es estructural, forma parte de su conducta internacional de su ordenamiento jurídico interno y de su concepción de cómo deben protegerse sus intereses más esenciales”, recalcó.

La CIJ tratará de dilucidar la validez del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 que fijó la frontera entre la entonces Guyana Británica y el país caribeño, y que Caracas declaró nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.

El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ para que declare la “validez jurídica y el efecto vinculante” de ese laudo, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza de un territorio que reclama Venezuela.

Pese a no reconocer la legitimidad de la CIJ, Moncada dijo que “Venezuela se encuentra hoy aquí porque no puede permanecer en silencio ante un proceso que Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente” la controversia.

Acuerdo de Ginebra

Moncada subrayó que el Acuerdo de Ginebra de 1966 auspiciado por la ONU entre las partes es el único marco jurídico para regir la cuestión.

Según Caracas, de conformidad con ese pacto, Guyana y Venezuela tienen la obligación jurídicamente vinculante de encontrar nuevas vías para resolver la cuestión de la frontera, y no a través de la CIJ, como resaltan las autoridades guyanesas.

Así, Moncada insistió en que su país “no consiente la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia” y "respetuosamente desconoce su jurisdicción para tratar y decidir esta controversia".

“El Acuerdo de Ginebra es, por tanto, un instrumento de descolonización por excelencia. Al tiempo que Guyana lograba su independencia (del Reino Unido), Venezuela sentó las bases para que le fuera restituido su territorio colonizado por el Imperio británico”, explicó.

De ese modo, consideró que el Acuerdo de Ginebra es “un instrumento de paz que insta a las partes a encontrar, por la vía de la negociación directa, una solución práctica y satisfactoria a sus diferencias”, lo cual señaló que es "exactamente lo contrario a una decisión impuesta por un tribunal donde irremediablemente una parte gana a costa de la derrota de la otra".

Ataque en la frontera fue un montaje

El canciller de Venezuela, Yván Gil, tildó este miércoles de relato y montaje la denuncia del Gobierno de Guyana sobre un ataque contra una patrulla en la frontera con el país caribeño en el que resultó herido un soldado guyanés.

“Resulta ya agotador que el Gobierno de Guyana recurra, una y otra vez, a este tipo de relatos y montajes precisamente cuando suceden procedimientos vinculados a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba", señaló Gil en un mensaje publicado en X.

“Estas recurrentes cortinas de humo no ocultarán su derrota frente a la verdad ni su negativa a cumplir el único mecanismo acordado entre las partes", añadió el canciller.

El lunes, la Fuerza de Defensa de Guyana (GDF, en inglés) informó en un comunicado que un soldado resultó herido de bala en un ataque perpetrado contra una lancha del Ejército guyanés que patrullaba en la frontera con Venezuela.

La GDF indicó que el ataque ocurrió cuando la lancha escoltaba tres embarcaciones civiles con personas y carga desde Makapa hasta Eterinbang, localidades situadas en el río Cuyuni, en la Región Siete de Guyana.

La patrulla respondió al fuego y logró escoltar al convoy fuera de la zona, que ya fue escenario en 2025 de ataques similares que las autoridades guyanesas atribuyeron a grupos criminales venezolanos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/yvangil/status/2052051812702884240?s=20&partner=&hide_thread=false Resulta ya agotador que el Gobierno de Guyana recurra, una y otra vez, a este tipo de relatos y montajes precisamente cuando suceden procedimientos vinculados a la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba.



No podrán desviar la atención de la verdad histórica, jurídica… pic.twitter.com/PyQkPQbqRK — Yvan Gil (@yvangil) May 6, 2026

FUENTE: Con información de EFE