Alarmante incremento de la migración china a EEUU por las políticas de Biden

En 2022, esta cifra saltó a 1.987 de irregulares chinos entrando al suelo estadounidense.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés) cuantificó 24.048 inmigrantes chinos en la frontera entre Estados Unidos y México en el año fiscal 2023, que finalizó en septiembre, un aumento de 7.000% con respecto a la cifra de hace dos años.

Esos números ya han sido superados en solo 8 meses del actual periodo fiscal. Desde octubre pasado a mayo 2024 se han procesado casi 30.000 chinos que entraron ilegalmente a Estados Unidos en comparación con los 24.000 de todo el año fiscal de 2023, lo que, por supuesto, no incluye a los "fugitivos" que lograron pasar los controles de la Patrulla Fronteriza, un crecimiento exponencial que forma parte de la crisis migratoria de la administración de Joe Biden, acotó la experta.

En su opinión “nada se compara con lo que está por venir. Hasta ahora, las cifras de este año ya han eclipsado las de 2023 y todavía nos quedan unos meses más en el año fiscal.

Los inmigrantes chinos se encuentran entre los grupos de más rápido crecimiento que cruzan ilegalmente la frontera sur. Aún más preocupante es que la abrumadora mayoría de estos inmigrantes chinos son hombres en edad militar”.

Hay algo que no cuadra

En su opinión es imposible no ver estos números y preguntarse “por qué un Presidente y su gobierno no detienen un ataque así hacia nuestras fronteras. Todos los días hay solicitantes de asilo? No. Hay algo que no cuadra”, insistió.

Herrera Mellado, de la firma kivakilawfirm considera que este incremento de migración china como de otras nacionalidades se debe fundamentalmente a que “los ciudadanos de todo el mundo escucharon el mensaje de esta Administración: "vengan todos”.

Para la experta "es obvio que hay un interés por vivir en nuestro país y la solución más fácil al día de hoy es explorar las lagunas jurídicas, la ausencia de la ley y el orden que se ha producido desde la llegada de Joe Biden al poder”.

El demócrata llegó a la Casa Blanca en 2021, y busca un segundo mandato en medio de una lluvia de críticas por su política migratoria.

¿Seguridad en peligro?

La experta reseñó el tema geopolítico de largo alcance suscitado en 2020, cuando Estados Unidos ordenó el cierre del consulado chino en Houston, Texas, por acusaciones de espionaje, lo que fue calificado por el ministerio de Exteriores de Pekín como una escalada en la tensión entre ambos países.

“Todos recordamos cómo los diplomáticos chinos quemaron documentos”, refirió Herrera Machado. Para ese entonces los medios locales informaron que los bomberos reportaron un incendio en ese Consulado en donde se habrían quemado muchos documentos coincidiendo con la orden del cierre, lo cual generó mucha polémica.

El Departamento de Estado estadounidense argumentó que la orden del cierre de esa sede diplomática era para proteger la información privada de los estadounidenses. Y por eso se presentaron cargos contra dos "hackers" chinos por intentar robar datos de la vacuna contra la COVID-19.

Herrera Mellado precisó que se habla de que los inmigrantes que están llegando son personas de clase media que han sufrido las consecuencias de políticas sociales y económicas que acabaron con la libertad y la riqueza en china. Pero también llama la atención la edad de los chinos, jóvenes en edad militar y podría representar una amenaza a la seguridad nacional.

La letrada señaló que la inmigración indocumentada por las políticas flexibles de Biden, “lamentablemente es la más fácil. Y no debemos olvidar que hace escasos días conocimos de una investigación que duró más de cinco años en donde se demostró una asociación entre el Cartel de Sinaloa y grupos bancarios clandestinos chinos en Estados Unidos que lavaron más de 50 millones de dólares de la venta de fentanilo, cocaína y otras drogas, dijeron fiscales federales”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos contra presuntos asociados del Cartel de Sinaloa por un esquema de lavado de dinero que utilizó casas de cambio chinas en Los Ángeles, California, para blanquear esa cantidad de dinero producto de la venta de drogas. La investigación, denominada Operación Fortune Runner, duró cinco años y contó con la colaboración de las autoridades de China y de México.

Las autoridades federales acusaron a 24 personas vinculadas al caso, de las cuales 22 han sido arrestadas, informó el Departamento de Justicia en un comunicado. Fuerzas de seguridad de China y México ayudaron con la captura de los fugitivos que huyeron de Estados Unidos, indicó la Administración de Control de Drogas (DEA).

“Esta investigación demuestra que el Cártel de Sinaloa ha entrado a una nueva asociación criminal con ciudadanos chinos que lavan dinero para los carteles”, dijo Anne Milgram, directora de la DEA, en una conferencia de prensa.

Negocio multimillonario

Puntualizó la abogada que “esto es otro ejemplo más de lo que significa tener en casa al enemigo y poner en juego la seguridad nacional. Insisto, ¿qué espera este gobierno para detener la entrada descontrolada de extranjeros?.

Aunque algunos ciudadanos de la nación asiática han expresado públicamente cuando llegan a EEUU que no están de acuerdo con el régimen de su país y no les gusta “el totalitarismo".

Considera que las últimas medidas no lograrán frenar el fenómeno del incremento de la inmigración “porque existe un negocio multimillonario en redes sociales para facilitar la entrada de inmigrantes. EEUU ha creado un monstruo. Hay que detenerlo y acabar con el”.

En videos cortos en redes sociales es posible ver recomendaciones de cuáles son las mejores rutas para viajar desde China a Estados Unidos, se dan instrucciones sobre el alojamiento o el transporte y se explica cuánto cuesta sobornar a los agentes de policía en los diferentes países.

El cruce chino por el Darién

Al ser consultada sobre las distintas vías que usan los chinos para llegar a la frontera de EEUU, refirió que de las 520.000 personas que pasaron por el Darién en 2023, Migración Panamá identificó a 25.565 chinos, cifra que en la actualidad disminuyó probablemente porque los asiáticos, entre otras nacionalidades incluyendo de la India y Rusia encontraron otras vías para llegar a EEUU sin pasar por la selva.

Nicaragua se convirtió en el nuevo epicentro de donde salen los migrantes para juntarse con aquellos que desde Necoclí, en Colombia entran a la “boca” del Darién para salir por Bajo Chiquito en Panamá, pero con estas nuevas rutas se saltan las penurias de la inhóspita selva.

Muchos ahora utilizan la vía de la isla de San Andrés, Colombia y llegan a la isla de Nicaragua: Corn Island, una ruta por mar abierto igual con peligros, pero más "amigable" que el Darién.

Otra modalidad es que desde su país de origen, los chinos llegan en vuelos comerciales a Nicaragua y de allí se encaminan hacia su destino final la frontera sur de EEUU.

Sin embargo hoy en día se encuentran más ciudadanos chinos en el sector de San Diego, California, frontera con México que ciudadanos del país azteca, según datos de la CBP, lo que arroja la magnitud de la crisis migratoria.

Deportación

El Ministerio de Asuntos Exteriores en Pekín dijo a finales del año pasado que estaba "muy preocupado" por la situación.

"China se opone y combate resueltamente cualquier forma de inmigración ilegal y está dispuesta a llevar a cabo activamente la cooperación internacional en esta área", afirmó ese despacho en un comunicado.

Alejandro Mayorkas, Secretario de Seguridad de EEUU dijo que mantenía contacto con autoridades chinas para que acepten los vuelos de repatriación y dijo que se han venido intensificando los controles en San Diego, reconociendo con ello “que se ha desbordado la entrada de irregulares al país”, concluyó Herrera Mellado.

FUENTE: ENTREVISTA ABOGADA MARÍA HERRERA MELLADO