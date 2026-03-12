Incluyen a profesor Juan Gutiérrez Leyva en lista de represores cubanos: actúa como "rompehuelgas"

El profesor Juan Ernesto Gutiérrez Leyva es acusado de amenazas y de intentar contener el descontento de alumnos cubanos.

LA HABANA. - Juan Ernesto Gutiérrez Leyva, un profesor titular de la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana (UH), fue incluido en la lista de represores cubanos que es auspiciada por la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC).

El docente es acusado de ser uno de los funcionarios enviados a actuar como rompehuelgas," intentando disolver una sentada de más de 20 estudiantes al pie de la escalinata universitaria el 9 de marzo de 2026". Se trataba de una protesta por las dificultades creadas en el proceso de aprendizaje por clases semipresenciales, el pobre acceso a internet, los largos apagones y la crisis del transporte.

En la lista de represores cubanos se señala a Gutiérrez Leyva de delitos internacionales de intimidación y amenazas, además de coacción. Además, se le identifica como un represor de Cuello Blanco-

Instrumento del régimen

Una imagen publicada por Cubanet presenta a Juan Ernesto Gutiérrez Leyva en los jardines del recinto en una discusión con los manifestantes. Estudiantes que participaron en los intercambios con las autoridades universitarias describen a al profesor como un instrumento de la seguridad del Estado (régimen) y una figura utilizada para canalizar o contener el descontento dentro de la universidad.

"Uno de ellos que lo conoce dijo al medio independiente: Es el típico seguroso. Siempre se hacía en su entorno el de los contactos, pero es tronco de chivato", registró el portal de Represores Cubanos.

Otros testimonios de universitarios citados por la organización Cuba Primero aseguran que Gutiérrez Leyva recurrió durante el encuentro a acciones de presión, amenazas e intimidación contra los jóvenes que se dieron cita para expresar pacíficamente su descontento.

"Su papel durante las negociaciones con los estudiantes recordó a algunos observadores la función que desempeñó el actor Jorge Perugorría durante las protestas de artistas frente al Ministerio de Cultura de Cuba en 2020. Perugorría fue enviado por las autoridades para dialogar con los manifestantes y actuar como una suerte de 'embajador' cultural del Gobierno ante el grupo de creadores que se había plantado frente a la institución", documentó Cubanet.

FUENTE: Con información de Represores Cubanos/ Cubanet