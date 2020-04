Alerta: "Crisis" en agro venezolano por escasez de gasolina

"La cuarentena y la escasez de combustible ha generado que del campo venezolano esté saliendo poca comida. Se están perdiendo cosechas y las del futuro están comprometidas, esto traerá impacto hasta el primer trimestre del 2021", alertó Silva en la cuenta de twitter de la AN, reseñó el Centro de Comunicación Nacional.

Agregó el parlamentario que la producción del sector agroalimentario de Venezuela tiene 13 años en caída sostenida. "En 2007 se abastecía al menos un 70% de consumo con lo hecho en Venezuela. Hoy, pasamos a abastecer solo el 20% del consumo con producción nacional de alimentos", sostuvo.

Explicó que actualmente no se realiza la preparación de las tierras porque no hay los insumos necesarios, "no hay semillas, no hay fertilizantes, no hay agroquímicos y tampoco combustible para transportarlos", dijo.

Silva dijo que urge la ayuda para el sector agrícola de Venezuela. "Es urgente la #AyudaParaVzla en insumos para la producción, para que los trabajadores del campo venezolano, en la postpandemia, tengan cómo volver a sembrar la tierra y podamos tener producción y comida hecha en Venezuela para los venezolanos", indicó.

El primer vicepresidnete de Fedeagro Celso Fantinel señaló recientemene que la escasez de gasolina está causando que los productos no puedan llegar a los puntos de venta "y prácticamente nuestros productores no pueden ir a sus unidades de producción”.

El también diputado de la AN, Alexis Papaparoni, integrante de la Subcomisión de Desarrollo Agroalimentario, exigió al régimen de Nicolás Maduro la dotación de combustible a los productores del país y aseguró que las consecuencias para los venezolanos serán abrumadoras y afectarán directamente a la salud.