Alertan sobre "indefensión" de niños migrantes venezolanos

Una investigación titulada “Retornar en Tiempos de Pandemia”, efectuada entre junio y agosto del año pasado por el Centro de Investigaciones Populares (CIP) y la organización defensora de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, Cecodap, revela que los niños movilizados se encuentran bajo un total desamparo, tal y como detalló la investigadora y profesora de la Universidad Central de Venezuela, Mirla Pérez.

“No hay protección, uno ve que el niño está en total indefensión desde el momento que sale de territorio venezolano, llega a Colombia, una vez en Colombia o en el país de destino también entra en indefensión”, sostuvo recientemente durante la presentación del informe.

La investigadora subrayó, acorde a la VOA, que en base a los relatos de venezolanos retornados de países como Trinidad y Tobago, Ecuador, Perú y Colombia, en los que se apoyaron para la ejecución del texto, durante la movilización de retorno los niños también recibieron un trato “inhumano” y refirió relatos sobre casos de niños que fallecieron por deshidratación.

“Cuántas historias, cuántos rostros de niños muertos que no son reportados oficialmente. Los ponían a hacer la cola para agarrar la comida por el cual ese solazo, no les importaban los niños, no les importaban las mujeres embarazadas, había niños que tenían demasiada diarrea”, agregó la miembro del CIP.

Los expertos reiteraron que la migración de venezolanos se ha convertido en una realidad que está definiendo la “identidad” del país y que está afectando a todas las clases sociales y géneros.

“Está teniendo consecuencias tan vastas en la vida total del venezolano que para tener una más cercana comprensión no bastan aquellos instrumentos que se detienen solamente en la expresión numérica del fenómeno, sino que hay que recurrir al uso de metodológica de carácter más cualitativo que nos permitan entender está realidad en sus distintas vinculaciones”, explicó el investigador del CIP, Alexander Campos.

Acorde a estadísticas subrayadas por la VOA, se estima que de los poco más de 5 millones venezolanos que han migrado en los últimos años (huyendo del régimen de Nicolás Maduro), aproximadamente 250.000 regresaron al país en medio de la pandemia.