miércoles 11  de  noviembre 2026
VENEZUELA

María Corina Machado lanza un mensaje contundente: "La transición en Venezuela ya es irreversible"

La premio Nobel de la Paz aseguró en el XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA que el país atraviesa una etapa decisiva para recuperar la libertad y refundar el orden institucional

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega&nbsp; Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.

María Corina Machado, Nobel de la Paz, en su primera conferencia de prensa junto al el primer ministro de Noruega  Jonas Gahr Støre, el jueves 11 de diciembre de 2025.

AFP
La dirigente María Corina Machado participó de forma virtual en el evento en el que la oposición venezolana presentó un Gran Acuerdo Nacional, el 18 de octubre de 2026.

La dirigente María Corina Machado participó de forma virtual en el evento en el que la oposición venezolana presentó un "Gran Acuerdo Nacional", el 18 de octubre de 2026.

Plataforma Unitaria Democrática
Elecciones en Venezuela, el própósito de María Corina Machado en conferencia de prensa en la UCAB el 29 de octubre de 2026.&nbsp;

Elecciones en Venezuela, el própósito de María Corina Machado en conferencia de prensa en la UCAB el 29 de octubre de 2026. 

AFP/Federico PARRA
Por Valeria Montero

CARACAS.- La líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, aseguró este martes que Venezuela atraviesa una etapa decisiva para recuperar la democracia y sostuvo que la voluntad de cambio de los venezolanos terminará imponiéndose.

Sus declaraciones se produjeron durante el XI Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, celebrado en Miami, donde recibió el Premio Sebastián Piñera a la Libertad 2026.

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Machado participó de manera virtual en el encuentro, organizado por el Grupo IDEA, una asociación de exmandatarios iberoamericanos, ante quienes agradeció el respaldo brindado a la causa democrática venezolana.

"Ahora estamos en medio ya de una transición a la democracia, una transición que avanza no siempre en línea recta, pero sí en la dirección correcta, porque al final lo que va a prevalecer es la voluntad soberana de los venezolanos, y esa voluntad es indeclinable", manifestó ante el Miami-Dade College (MDC).

La dirigente destacó que la resistencia de los venezolanos ha comenzado a dar resultados y consideró que la proyección de esa voluntad popular "hacia la victoria se ha hecho irreversible".

Machado destaca avances de la lucha democrática

María Corina Machado manifestó su empatía ante el escenario político que atraviesa el país: "Venezuela finalmente afronta con optimismo estos nuevos vientos de libertad que comienzan a respirarse", expresó.

Asimismo, sostuvo que, pese a las dificultades enfrentadas durante los últimos años, ella y sus aliados se encuentran en "la posición más sólida posible para refundar un orden de genuina libertad" en Venezuela.

La líder opositora también extendió el alcance de la lucha democrática a otros países de la región, al señalar que las aspiraciones de libertad de los venezolanos coinciden con las de los pueblos de Cuba y Nicaragua.

En ese sentido, afirmó que esta causa "convoca, por igual a todos los pueblos de Latinoamérica o de Iberoamérica" e invitó a dirigentes de otras nacionalidades a acompañar "cada vez más en esta etapa decisiva y apasionante" la resistencia cívica venezolana.

Llamado a defender la unidad

Durante su intervención, Machado insistió en la necesidad de preservar la unidad frente a los intentos de fragmentación política y defendió la construcción de un modelo institucional basado en la libertad y la prosperidad.

"Allí donde algunos ven o quieren ver fragmentación, nosotros tenemos que defender la unión. Frente a quienes persiguen la idea de los Estados plurinacionales, defendamos nosotros la idea de una nación pluriestatal, y donde algunos buscan una coartada para delinquir, nosotros hemos de sentar las bases de un orden de libertad y prosperidad para todos", manifestó.

EEUU proyecta elecciones para 2027

Las declaraciones de Machado coinciden con las recientes afirmaciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien señaló que Venezuela podría celebrar elecciones "idealmente" en 2027, durante una entrevista concedida a The New York Times la semana pasada.

La Administración del presidente Donald Trump impulsa un proceso de negociaciones para avanzar hacia una transición política en Venezuela, luego de la captura del depuesto dictador Nicolás Maduro en Caracas, en enero pasado.

FUENTE: Con información de EFE/Redes Sociales

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