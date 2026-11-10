Jefa opositora en diálogo con chavismo: en Venezuela habrá "elecciones justas y blindadas"

La exdiputada opositora Dinorah Figuera asiste a una reunión del proceso de diálogo político entre representantes del gobierno y la oposición en el Centro de Convenciones de La Carlota, en Caracas, el 7 de agosto de 2026

CARACAS.- La jefa de la delegación opositora en el diálogo con el chavismo, Dinorah Figuera, expresó el lunes que en Venezuela habrá "elecciones justas y blindadas". Agradeció a Estados Unidos por apoyar el proceso iniciado en agosto y que se retomará esta semana.

"Los venezolanos tendremos elecciones justas, blindadas y democracia plena", escribió la opositora en su cuenta de X . Esto respuesta a unas declaraciones del secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio , sobre la renovación de instituciones como el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

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Figuera, quien presidió la Asamblea Nacional (AN) de 2015, agradeció a Rubio por "todo el apoyo brindado en el proceso de transición a la democracia en Venezuela". A su vez, manifestó el compromiso de su delegación con la hoja de ruta establecida con ese fin.

"Esto nos llevará a que Venezuela tenga dos instituciones fundamentales, el TSJ para la administración de justicia y el CNE (Consejo Nacional Electoral) para la consolidación del poder electoral", indicó.

Rubio recordó el lunes que, según la hoja de ruta acordada entre Washington, el nuevo tribunal supremo debería estar conformado a mediados de diciembre y, "muy poco después", se escogerá al ente comicial.

Asimismo, el secretario de Estado señaló que aún quedan asuntos por resolver, entre ellos garantizar que los más de siete millones de venezolanos en el exterior puedan votar. Este aspecto fue abordaDO con el canciller venezolano, Oliver Blanco, en una reunión celebrada la semana pasada en Washington.

Sobre María Corina Machado

Por otra parte, Marco Rubio consideró "muy bueno" que la líder opositora venezolana María Corina Machado lleve ya más de dos semanas en Venezuela sin haber sido arrestada.

"Creo que ha sido muy bueno que María Corina y otros miembros de la oposición hayan estado en el país durante más de dos semanas. Nadie ha sido arrestado. Están dando conferencias de prensa. Tienen acceso total a internet", dijo en una rueda de prensa en París, adonde viajó para participar en una reunión del G7.

FUENTE: Con información de EFE