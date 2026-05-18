Alex Saab, contratista "preferido" de Chávez y Maduro: un fraude que exige investigación, según ONG

MIAMI .- El empresario colombiano, Alex Saab, que está bajo investigación en EEUU, obtuvo tantos contratos millonarios bajo el amparo de Hugo Chávez y Nicolás Maduro que se convirtió en el contratista “preferido" en Venezuela , pero el fraude que habría cometido no ha sido investigado en el país, afirmó la ONG Transparencia Venezuela.

Sus negocios que son objeto de procesos judiciales en varios países son ahora el desafío para el nuevo fiscal general, Larry Davoe, según el mensaje de la organización anticorrupción en sus redes.

PRIMERAS HORAS Qué se sabe hoy de Alex Saab y qué viene para él tras su llegada a Miami

VENEZUELA Alex Saab a la orden de la justicia de EEUU pone en evidencia contradicciones del discurso chavista

Saab, quien fue deportado a EEUU este sábado, informó la gestión de Delcy Rodríguez, para ser presentado por segunda vez ante la justicia de este país, ocupó varios cargos en el régimen de Maduro, luego de regresar a Venezuela por un indulto de la administración de Biden que suspendió un proceso por lavado de dinero.

Sin embargo, el empresario inició durante el gobierno izquierdista de Chávez el manejo de negocios lucrativos en el área social en el que el militar se enfocó en los primeros años.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2055991091879452881&partner=&hide_thread=false Desde la gestión de Hugo Chávez y luego bajo el amparo de Nicolás Maduro, Álex Saab obtuvo contratos millonarios del Gobierno hasta convertirse en el contratista preferido del Estado venezolano. Este empresario habría desfalcado el erario público a través de negocios con los… pic.twitter.com/JjrRyAico3 — Transparencia Vzla (@NoMasGuiso) May 17, 2026

Alex Saab, contratos y fraude

Saab habría desfalcado el erario público a través de la Misión Vivienda, un programa creado por Chávez en 2011 en busca de aliviar el déficit habitacional, tras las vaguadas de 2010, pero que fue nido de irregularidades.

También logró contratos en el sector salud, petróleo y oro, pero el mayor desfalco habría sido cometido por el empresario a través de la distribución de los CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un programa de comida de pésima calidad con sobreprecio, según Transparencia Venezuela.

Saab, señaló, es investigado en Colombia, su país natal, en México y en Italia, además de EEUU donde se investiga un caso por alimentos. Su socio fue Álvaro Pulido Vargas (antes conocido como Germán Rubio) detenido por el fraude PDVSA-Cripto y quien fue pieza clave en sus negocios, que también fueron investigados en Ecuador.

“En Venezuela nunca se ha iniciado una averiguación penal contra Álex Saab, quien llegó a ser diplomático y ministro en nuestro país”, afirmó y lanzó interrogantes al nuevo fiscal general, Larry Lavoe, designado en abril pasado.

Casos que retan al fiscal de Venezuela

“Aquí dejamos algunas interrogantes para el nuevo fiscal general, después que el Estado venezolano autorizó la salida de Álex Saab hacia EEUU por deportación (según el comunicado oficial), tras meses de silencio sobre su detención”, indicó la ONG.

“¿Ordenará investigar el negocio del CLAP, qué pasará con su socio Álvaro Pulido, detenido por el caso PDVSA-Cripto? ¿Investigará contratos de Misión Vivienda entregados por Chávez a Saab y los negocios en salud, minería y petróleo? “, se preguntó.

También dejó abierta la interrogante de si Lavoe sancionará “a quienes avalaron la designación de Saab como ministro”.

FUENTE: Con información de Transparencia Venezuela, red X, Saime