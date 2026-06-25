Aliado de Lula renuncia a jefatura del oficialismo en Senado brasileño por sospechas de corrupción

BRASILIA_ El senador brasileño Jaques Wagner renunció el miércoles a la jefatura de la bancada oficialista en el Senado, en medio de una investigación en su contra por posible participación en una estafa bancaria que sacude al país a pocos meses de las presidenciales.

Poderoso aliado del presidente de izaquierda, Luiz Inácio Lula da Silva en la Cámara alta del parlamento, la pesquisa contra Wagner acerca el multimillonario escándalo del banco Master al mandatario en momentos que busca la reelección.

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El senador anunció su renuncia a la jefatura de la bancada tras "una conversación entre amigos" con Lula, según una publicación en la cuenta de X de Wagner.

El jueves, la policía allanó su residencia en una operación autorizada por la corte suprema.

El escándalo del Banco Master comenzó en noviembre con su liquidación por insolvencia, luego de acumular más de 7.000 millones de dólares en deudas reembolsadas por un fondo estatal.

La investigación pronto apuntó a los vínculos de su dueño, Daniel Vorcaro, con figuras de los poderes públicos de Brasil.

Preso en marzo, Vorcaro se jactó ante la policía de tener "amigos en todos los poderes".

"Corrupción"

Según el tribunal supremo, Wagner es señalado de recibir "ventajas económicas indebidas", como pagos y un apartamento que superan el millón de dólares, a cambio de defender intereses del Master en el parlamento.

Senador por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula, Wagner fue gobernador del estado de Bahía (noreste) y ocupó varios cargos en el gobierno de la izquierdista Dilma Rousseff (2011-2016).

FUENTE: Con información de AFP