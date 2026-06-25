Exmagistrado de la Corte IDH: Torturas del régimen de Maduro, las peores reportadas en 40 años

El Helicoide, sede del Sebin, es conocido como centro de torturas de presos políticos del régimen de Maduro en Venezuela.

MIAMI .- Las torturas registradas en la acusación formal contra el régimen de Maduro en Venezuela no tienen precedentes entre las denuncias por violaciones de derechos humanos recibidas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en 40 años, según aseguró el exvicepresidente de esa instancia internacional, Manuel Ventura.

Durante su intervención este miércoles en el VI Seminario sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad 2026 dedicado a analizar los derechos humanos en el Nuevo Orden Global, Ventura hizo la revelación impactante al enfocarse en el caso de Venezuela.

“Después de pasar tantos años en la Corte Interamericana hasta el año 2015 y haber sido testigo de violaciones de derechos humanos, testigo de torturas horribles en muchos casos, las torturas que se registran ahí en la acusación de la Venezuela de Maduro son horribles”, afirmó el exmagistrado. Y precisó:

“Son peores que las registradas en casi 40 años, en mi caso, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo y recordó que tras su salida de la Corte IDH llevó junto con otros expertos la acusación contra Maduro ante la CPI. Pidió que se le exija a la CPI una la razón por la que no han resuelto la acusación tras más de una década.

Ventura, también excanciller de Costa Rica, presentó la ponencia “La centralidad de los derechos humanos a partir de 1945 y su sucesivo decaimiento” en la primera sesión del evento virtual dedicado a Los Derechos Humanos en el Nuevo Orden Global, Paradigma venezolano, realizado este 24 de junio.

La conferencia fue organizada por el Observatorio Geopolítico de América Latina (OGAL), asociado con el Grupo IDEA, el Miami Dade College, entre otras instituciones.

Derechos humanos en contexto

El exmagistrado inició su exposición con un recorrido histórico de la evolución de los derechos humanos, pasando por la aprobación de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la creación de las Naciones Unidas que establecieron un nuevo orden mundial con fundamento en el (2:02) respeto universal de los derechos humanos que habían sido violados sistemáticamente durante el conflicto armado.

Al abordar el surgimiento de la nueva cultura política alrededor de los derechos humanos, hizo referencia a la creación de instituciones de protección internacional o nacional de derechos humanos.

Tras mencionar a la Corte Europea de Derechos Humanos, luego a la Corte IDH y la Corte Africana de los Derechos Humanos y de los Pueblos, de más reciente creación, destacó la entrada en vigor del Convenio de Roma en el año 2000,y con este la creación de la CPI que marcó un hito por declarar la responsabilidad de personas físicas en las violaciones.

Llamado a estados parte de la OEA

En su balance, llamó la atención que, pese a que los derechos humanos se han fortalecido al ser acogidos en sentencias internacionales, los estados parte de la OEA “no exigen el cumplimiento de las sentencias o no las acatan si recaen sobre alguno de esos países.

“En el caso de Venezuela, cuando yo me retiré de la Corte en 2015, había alrededor de 11 o 12 sentencias contra el Estado venezolano que este no ha cumplido. Algunas son sobre temas muy sensibles como la libertad de expresión, y esos casos se tienen que haber multiplicado en estos últimos años”, aseveró.

Resintió que el número de sentencias y el presupuesto es menor en la Corte IDH en comparación con los otros tribunales internacionales de derechos humanos.

Sostuvo que la mayor prueba del debilitamiento de los derechos humanos es la cantidad de conflictos armados desde 1945 en el mundo, pero la mayor es el fortalecimiento judicial de los derechos humanos a través de sentencias judiciales

“Es un camino lento pero firme e irreversible” y convocó a un mayor fortalecimiento de los derechos con la ratificación de la Convención Americana por parte de EEUU, Canadá, Cuba y varios estados caribeños.

FUENTE: El VI Seminario sobre Gobernanza Global y Crecimiento en Libertad 2026, Miami