Brasil golea a Haití con doblete de Cunha y queda a un paso de los dieciseisavos del Mundial 2026

El delantero brasileño Matheus Cunha, número 09, celebra el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo C de la Copa Mundial 2026 entre Brasil y Haití en el Estadio de Filadelfia, el 19 de junio de 2026.

Brasil recuperó sensaciones y dio un paso casi definitivo hacia los dieciseisavos de final del Mundial 2026 al derrotar con autoridad 3-0 a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, impulsado por una brillante actuación de Matheus Cunha.

El delantero del Manchester United respondió a la confianza de Carlo Ancelotti con sus dos primeros goles en una Copa del Mundo y reivindicó el histórico dorsal 9 de la selección brasileña ante la mirada de dos leyendas: Ronaldo Nazário y Ronaldinho Gaúcho, presentes en las tribunas.

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La Canarinha dejó atrás las dudas generadas por el empate 1-1 frente a Marruecos en su estreno mundialista y consiguió una victoria que la coloca en la cima del Grupo C con cuatro puntos, igualada con Marruecos pero con mejor diferencia de goles.

Además, el resultado decretó la eliminación matemática de Haití, que regresó a una Copa del Mundo después de 52 años y se convirtió en la primera selección en despedirse del torneo.

Cunha abrió el marcador al minuto 23 tras aprovechar un rebote concedido por el guardameta haitiano después de un disparo de Vinícius Jr. El atacante brasileño amplió la ventaja trece minutos más tarde con una gran definición de zurda tras una jugada colectiva que él mismo inició.

El delantero de 27 años no solo aportó eficacia frente al arco, sino también movilidad y conexión con sus compañeros, ofreciendo la actuación que Brasil necesitaba para recuperar confianza en ataque.

Antes del descanso llegó el tercer tanto. Vinícius Jr., una de las figuras del encuentro, culminó una larga posesión brasileña con una definición sutil tras recibir un pase filtrado de Lucas Paquetá. El atacante del Real Madrid firmó así su segundo gol en el Mundial.

La única nota preocupante para Brasil fue la salida anticipada de Raphinha. El extremo del Barcelona abandonó el terreno de juego en el minuto 40 debido a molestias en el muslo derecho, una situación que será evaluada por el cuerpo médico en las próximas horas.

Ancelotti destacó la mejoría de su equipo respecto al debut y valoró especialmente la eficacia mostrada en los metros finales.

El técnico italiano introdujo dos cambios en la alineación titular, apostando por Cunha en el frente de ataque y por Danilo en el lateral derecho, decisiones que terminaron dando resultado en una noche de dominio absoluto de la selección sudamericana.

La afición brasileña también tuvo motivos para celebrar el ingreso de Endrick. El joven delantero de 19 años debutó en una Copa del Mundo y llegó incluso a marcar un gol que posteriormente fue anulado por fuera de juego.

Brasil cerrará la fase de grupos el próximo miércoles frente a Escocia en Miami en un partido que podría definir el liderato del Grupo C. Para ese compromiso, la Seleção espera contar nuevamente con Neymar, quien se encuentra en la recta final de la recuperación de una lesión en la pantorrilla derecha.

Haití, por su parte, disputará ante Marruecos su último encuentro del torneo. Pese a la eliminación, el seleccionador Sébastien Migné destacó la experiencia adquirida por sus jugadores y aseguró que servirá como aprendizaje para el futuro.

Con Cunha inspirado, Vinícius determinante y Neymar cada vez más cerca de volver, Brasil parece haber encontrado el rumbo justo cuando el Mundial comienza a entrar en su fase decisiva.