Escándalo financiero en Brasil alcanza a un aliado clave de Lula da Silva

BRASILIA.- Un escándalo del Banco Master alcanzó este jueves al entorno más cercano del presidente Luiz Inácio Lula da Silva después de que la Policía Federal incluyera al senador Jaques Wagner, líder del Gobierno en el Senado, en una investigación por presuntos beneficios económicos indebidos vinculados a la entidad financiera que colapsó en 2025.

La Policía Federal informó que ejecutó 18 órdenes de allanamiento en tres estados del país como parte de una investigación relacionada con el desaparecido Banco Master y los presuntos vínculos entre su propietario y figuras de distintos poderes públicos.

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Una fuente policial confirmó que Wagner figura entre los objetivos de la operación.

La inclusión de uno de los principales aliados políticos de Lula acerca el caso al oficialismo brasileño en un momento en que el mandatario se prepara para buscar un nuevo mandato presidencial en las elecciones de octubre en las que competirá contra Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro.

Acusaciones contra Wagner

Según la orden emitida por el Supremo Tribunal Federal que autorizó los allanamientos, Wagner, de 75 años, es señalado de haber recibido presuntas ventajas económicas indebidas, entre ellas pagos millonarios, un apartamento valorado en más de un millón de dólares y el uso de aeronaves privadas.

A cambio, habría actuado en favor de intereses del Banco Master mediante gestiones políticas, incluida la tramitación en el Senado de una propuesta de enmienda constitucional destinada a aumentar el límite de cobertura del fondo de garantía del sistema bancario brasileño. La iniciativa no prosperó.

Investigación por corrupción y lavado de dinero

En un comunicado, la Policía Federal indicó que investiga la posible participación de un funcionario público en un esquema de irregularidades relacionado con instituciones financieras.

"Los hechos investigados pueden configurar, en teoría, los delitos de corrupción pasiva, corrupción activa y lavado de dinero", señaló la institución.

Las autoridades no identificaron oficialmente a los investigados en el documento divulgado.

El origen del caso Banco Master

La investigación comenzó tras la liquidación por insolvencia del Banco Master en noviembre de 2025. La entidad acumulaba más de 7,000 millones de dólares en deudas con cerca de 800,000 inversionistas, quienes posteriormente fueron compensados mediante el fondo de garantía del sistema financiero.

A partir de entonces, las autoridades ampliaron las pesquisas hacia los presuntos vínculos entre el propietario del banco, el empresario Daniel Vorcaro, y diversas figuras políticas brasileñas.

Vorcaro fue detenido en marzo y permanece bajo investigación.

Wagner, senador por el Partido de los Trabajadores (PT), fue gobernador del estado de Bahía y ocupó varios cargos durante el mandato de la expresidenta Dilma Rousseff, entre ellos el de ministro de Defensa.

La investigación continúa y podría ampliar el número de personas involucradas en uno de los mayores escándalos financieros y políticos registrados recientemente en Brasil.

FUENTE: Con infomación de AFP