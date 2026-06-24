Brasil golea, cumple y pasa como líder del grupo C

El delantero brasileño Vinicius Junior, número 07, celebra tras marcar el segundo gol de su equipo durante el partido de fútbol del Grupo C del Mundial 2026 entre Escocia y Brasil en el Miami Stadium de Miami Gardens

MIAMI.- Brasil validó este miércoles su pase a dieciseisavos de final del Mundial 2026 como primero del Grupo C al golear 3-0 a Escocia en Miami, en un partido en el que debutó el astro Neymar en el torneo.

Con siete puntos, la Canarinha termina líder de la llave con las mismas unidades que Marruecos, ganadora de Haití (4-2), pero con mejor diferencia de goles (6 contra 3).

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Dos goles de Vinicius Júnior (7', 45+3') y el resto de Matheus Cunha (60') le dieron la victoria a la Canarinha en el Hard Rock Stadium.

Brasil jugará el lunes en Houston por los dieciseisavos de final contra el segundo del Grupo F, liderado por Países Bajos y Japón a falta de la última jornada.

Escocia, por su parte, acabó en el tercer lugar del Grupo C con tres unidades y deberá esperar a la definición de las otras series para saber si pasa a la segunda ronda como uno de los ocho mejores terceros.

Brasil no tuvo que esforzarse mucho para dominar a una Escocia voluntaria, pero culpable de errores graves en la zaga y sin soluciones en ataque.

Los de Carlo Ancelotti se entregaron al tridente ofensivo formado por Vinícius, Cunha y el joven Rayan, peligrosos con la pelota e intensos en la presión.

A ellos se sumó el buen desempeño del centrocampista Bruno Guimaraes, autor de dos asistencias.

Con el 3-0 en el bolsillo, a la afición auriverde sólo le quedaba un deseo de cumplir y Ancelotti se lo concedió en el minuto 76. Un rugido en las gradas anticipó lo que estaba pasando: Neymar, el astro que se había perdido el inicio del Mundial por lesión, estaba a punto de sustituir a Cunha.

El 10 no alcanzó a hacer mucho, sólo un tiro sin peligro, pero a nadie le importó. Con él en la cancha, la fiesta brasileña era completa.

Marruecos avanza segundo

Un correcalles repleto de ocasiones fue el espectáculo que disfrutaron este miércoles en Atlanta los espectadores en el triunfo 4-2 de Marruecos, que clasificó para los dieciseisavos del Mundial como segundo del Grupo C por detrás de Brasil, y Haití, ya eliminada y que se va con la cabeza alta.

El arquero marroquí Yassine Bounou en propia puerta (10') y Wilson Isidor (43') pusieron dos veces por delante a Haití, replicada por Marruecos gracias a los tantos de su capitán Achraf Hakimi (39') e Ismael Saibari (45+1').

En la segunda parte Soufiane Rahimi, que había entrado como revulsivo, marcó el tercero (78') y avanzó a Gessime Yassine en el cuarto (89').

FUENTE: AFP