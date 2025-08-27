miércoles 27  de  agosto 2025
VENEZUELA

Aliado de María Corina Machado cumple un año encarcelado e incomunicado

Perkins Rocha, abogado de Vente Venezuela, está en desaparición forzada desde agosto de 2024, sin visitas ni acceso a llamadas, denunció su esposa

Abogado Perkins Rocha, uno de los presos políticos con medida de protección.

Cortesía Vente

Cortesía Vente
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- El abogado y exjuez Perkins Rocha, representante legal de la organización política Vente Venezuela, de la líder opositora María Corina Machado, lleva un año como preso político en los calabozos del SEBIN, en El Helicoide, sin que familiares y abogados hayan tenido comunicación con él, según denunció su esposa María Constanza Cipriani.

“Hoy se cumple un año de la desaparición forzada de mi esposo Perkins Rocha, cuando fue detenido en Caracas y recluido en El Helicoide. Desde ese momento, no lo hemos visto ni lo hemos escuchado”, reclamó Cirpiani.

“Su vida, su libertad y sus derechos están en manos de otros”, agregó en un video que compartió por redes sociales.

Preso político incomunicado

Rocha fue detenido en forma arbitraria por funcionarios encapuchados y armados, presumiblemente de la policía política del régimen de Maduro, luego de un fuerte forcejeo y sin orden de aprehensión, el 27 de agosto de 2024, a casi un mes de las elecciones fraudulentas que sirvieron al régimen para ordenar una represión sin precedentes.

El 2 de septiembre de ese año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de Perkins Rocha, por considerar su situación “de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Venezuela.

Sin embargo, su familia sigue sin saber sobre su integridad y estado de salud porque se le ha impedido el acceso a visitas y llamadas telefónicas, al igual que a otros aliados de Machado, presos políticos.

María Corina Machado envió mensaje

Por el aniversario de la detención irregular de Rocha, María Corina Machado también envió un mensaje a su familia, y exaltó la trayectoria profesional de Rocha como jurista, magistrado, profesor universitario y defensor de los derechos humanos.

Y también se avocó en los últimos años a la defensa de la democracia y la libertad, según dijo en su cuenta de X.

“A un año de tu secuestro, querido y admirado Perkins, te mando toda mi fuerza, mi respeto, mi admiración y mi cariño. Ustedes son NUESTROS HÉROES y nuestra inspiración (…) Pronto nos abrazaremos en libertad”, aseguró.

FUENTE: Con información María Constanza Cipriani, María Corina Machado, redes

