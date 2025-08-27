miércoles 27  de  agosto 2025
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?

El gobernador de Florida acusó a su homólogo de California de buscar notoriedad en lugar de resolver los problemas de su estado; Newsom intensificó ataques en redes

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente

X / AFP
Por DANIEL CASTROPÉ

MIAMI - El gobernador de Florida, Ron DeSantis, criticó a su homólogo de California, Gavin Newsom, por su reciente estrategia de atacar al presidente Donald Trump en redes sociales, una táctica que, según el republicano, busca ganar notoriedad entre la "extrema izquierda".

Durante una entrevista en el programa "Hannity" de Fox News, DeSantis afirmó que Newsom debería concentrarse en los problemas de su estado, como la falta de vivienda y los altos impuestos, en lugar de actuar como un "trol" (usuario que publica mensajes provocadores) del presidente.

La confrontación verbal se produce en un momento en que Newsom intensifica una campaña digital contra Trump, en la que adopta un nuevo estilo con mensajes en mayúsculas y apodos.

Esta estrategia, según fuentes cercanas a su oficina, busca posicionarlo como una figura central de la oposición demócrata de cara a las elecciones presidenciales de 2028.

Ofensiva digital

La nueva estrategia comunicacional del equipo de Newsom imita directamente el estilo característico del presidente Trump en sus plataformas digitales.

Las publicaciones del gobernador de California ahora incluyen textos en mayúsculas, el uso de apodos y memes que hacen referencia a la cultura popular.

Además, Newsom comenzó a firmar sus mensajes con las iniciales "GCN" (Gavin Christopher Newsom), en una clara alusión a la firma "DJT" utilizada por Trump.

Esta táctica, de acuerdo con sus asesores, le ha generado un aumento significativo de seguidores e interacción en sus cuentas.

Rivalidad política

La tensión entre los gobernadores de Florida y California no es nueva. El conflicto se intensificó notablemente en junio de 2023, cuando Newsom acusó a DeSantis de posibles cargos criminales por el traslado de migrantes a su estado, y lo calificó como un "hombre pequeño y patético".

Este enfrentamiento personal y político tuvo su punto más álgido en un debate televisado en noviembre de 2023, moderado por Sean Hannity en Fox News.

En el encuentro, calificado como el "Gran Debate: Estado Rojo vs. Estado Azul", ambos intercambiaron acusaciones y descalificaciones personales, en clara evidencia de sus profundas diferencias ideológicas y de gestión.

Dos visiones de país

La rivalidad entre DeSantis y Newsom personifica el choque entre dos modelos de gobierno antagónicos. Por un lado, DeSantis defiende un estado con menos impuestos y regulaciones, promueve políticas conservadoras y se opone a la ideología "woke".

Por otro lado, Newsom representa a un gobierno más expansivo con una amplia red de servicios sociales. El gobernador californiano impulsa una agenda progresista en temas como el cambio climático y los derechos reproductivos y LGBTQ+, y presenta a su estado como un "refugio" frente a las políticas conservadoras de otros territorios.

Este contraste de visiones alimenta una disputa que trasciende las fronteras estatales y se proyecta como un anticipo de las futuras batallas políticas a nivel nacional. DeSantis y Newson son vistos como posibles candidatos presidenciales en 2028.

