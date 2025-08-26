Vente Venezuela denuncia "secuestro" de otra activista del equipo de María Corina Machado

Además de ser dirigente política, la activista venezolana Lorenia Gutiérrez es tutora legal de su hermana con discapacidad, lo que hace aún más grave e inhumana su detención.

CARACAS.- La organización Vente Venezuela denunció que el régimen de Nicolás Maduro detuvo a la activista Lorenia Gutiérrez, coordinadora de este movimiento en el municipio Caroní en el estado Bolívar, al sur del país.

"Funcionarios encapuchados y armados allanaron su residencia, sin orden judicial, y se la llevaron a la fuerza a paradero desconocido. Alertamos a la comunidad internacional de esta situación que hoy vulnera los derechos de una mujer venezolana, por el simple hecho de pensar distinto", señaló la organización de María Corina Machado a través de sus redes sociales, este lunes 25 de agosto.

Exigieron información sobre el paradero de Gutiérrez y su libertad inmediata.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos aseveró que la detención de Lorenia Gutiérrez ocurrió "en medio de la puerta giratoria de la represión en Venezuela, donde mientras algunos presos políticos son liberados, otros son apresados de manera arbitraria para mantener la persecución y el miedo".

Señalaron que además de ser dirigente política, la activista de Vente Venezuela es tutora legal de su hermana con discapacidad, lo que hace aún más grave e inhumana su detención.

Alerta internacional

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió al régimen chavista garantizar la integridad física, psicológica y emocional de Lorenia Gutiérrez, permitir el acceso a familiares y abogados de confianza; respetar plenamente su derecho al debido proceso, así como proceder a su liberación inmediata e incondicional.

"Alertamos a la comunidad internacional y pedimos a los organismos e instancias de Naciones Unidas documentar este caso, que evidencia cómo en Venezuela persiste el crimen de lesa humanidad de persecución, encarcelando a mujeres y dirigentes sociales por el simple hecho de ponerse y pensar distinto", puntualizó la organización.

FUENTE: Con información de Vente Venezuela /Comité por la Libertad de los Presos Políticos