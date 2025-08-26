martes 26  de  agosto 2025
REPRESIÓN POLÍTICA

Vente Venezuela denuncia "secuestro" de otra activista del equipo de María Corina Machado

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos dijo que la detención de la activista Lorenia Gutiérrez forma parte de la puerta giratoria de la represión

Además de ser dirigente política, la activista venezolana Lorenia Gutiérrez es tutora legal de su hermana con discapacidad, lo que hace aún más grave e inhumana su detención.

Además de ser dirigente política, la activista venezolana Lorenia Gutiérrez es tutora legal de su hermana con discapacidad, lo que hace aún más grave e inhumana su detención.

Vente Venezuela
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS.- La organización Vente Venezuela denunció que el régimen de Nicolás Maduro detuvo a la activista Lorenia Gutiérrez, coordinadora de este movimiento en el municipio Caroní en el estado Bolívar, al sur del país.

"Funcionarios encapuchados y armados allanaron su residencia, sin orden judicial, y se la llevaron a la fuerza a paradero desconocido. Alertamos a la comunidad internacional de esta situación que hoy vulnera los derechos de una mujer venezolana, por el simple hecho de pensar distinto", señaló la organización de María Corina Machado a través de sus redes sociales, este lunes 25 de agosto.

Lee además
Desde el Partido Comunista de Venezuela (PCV)  rechaaron  los señalamientos de altos funcionarios del régimen contra organizaciones de derechos humanos e intelectuales
VENEZUELA

Partido Comunista acusa al régimen de Maduro de "ofensiva autoritaria" contra la disidencia
La activista Rocío San Miguel fue detenida el 9 de febrero en Venezuela
DDHH

ONG exige al régimen de Maduro medida humanitaria y libertad para la activista Rocío San Miguel

Exigieron información sobre el paradero de Gutiérrez y su libertad inmediata.

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos aseveró que la detención de Lorenia Gutiérrez ocurrió "en medio de la puerta giratoria de la represión en Venezuela, donde mientras algunos presos políticos son liberados, otros son apresados de manera arbitraria para mantener la persecución y el miedo".

Señalaron que además de ser dirigente política, la activista de Vente Venezuela es tutora legal de su hermana con discapacidad, lo que hace aún más grave e inhumana su detención.

Alerta internacional

El Comité por la Libertad de los Presos Políticos exigió al régimen chavista garantizar la integridad física, psicológica y emocional de Lorenia Gutiérrez, permitir el acceso a familiares y abogados de confianza; respetar plenamente su derecho al debido proceso, así como proceder a su liberación inmediata e incondicional.

"Alertamos a la comunidad internacional y pedimos a los organismos e instancias de Naciones Unidas documentar este caso, que evidencia cómo en Venezuela persiste el crimen de lesa humanidad de persecución, encarcelando a mujeres y dirigentes sociales por el simple hecho de ponerse y pensar distinto", puntualizó la organización.

FUENTE: Con información de Vente Venezuela /Comité por la Libertad de los Presos Políticos

Temas
Te puede interesar

Régimen de Maduro mantiene a 89 ciudadanos extranjeros como presos políticos

Colombia: Médico cirujano pide al Senado evaluar la salud mental de Gustavo Petro

Maduro planea "fuga" de Venezuela y explora países aliados, según reportes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La Guardia Costera de EEUU confiscó un millonario cargamento de cocaína y marihuana en aguas del Mar Caribe y el Pacífico Oriental. ARCHIVO.
OPERACIÓN ANTIDROGAS

Golpe histórico al narcotráfico, Guardia Costera decomisa 34.5 toneladas de cocaína

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"

Las ventas de viviendas llevan más de tres años en un descenso sin freno, sin embargo los precios subieron tanto que el valor de las propiedades permite a los vendedores reducciones muy pequeñas en comparación con las expectativas de los compradores.
SECTOR INMOBILIARIO

Descenso sin freno en ventas de viviendas en EEUU: caen 14% en julio

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Los hermanos Otoniel y Rolando, y el primo Juan Bautista Guevara, presos políticos en Venezuela por el caso Anderson (2004)
VENEZUELA

Condenados en caso de fiscal asesinado que salpica al régimen "desaparecen" de forma conveniente

Te puede interesar

Imagen referencial
ESTATUS LEGAL

Florida impone control migratorio y de inglés a camioneros en puntos agrícolas

Por DANIEL CASTROPÉ
Bañistas en las playas del sur de la Florida.
PROYECTOS COSTEROS

Florida encabeza inversión federal en restauración de playas, ¿cuánto gasta?

Celebración en la Ermita de la Caridad, en Miami, el 8 de septiembre de 2024. 
DEVOCIÓN MARIANA

Miami se prepara para honrar a la Virgen de la Caridad, anuncian calendario de celebraciones

Inmigrantes venezolanos en EEUU piden permanencia del TPS. 
EEUU

Juez federal aplaza fallo sobre TPS a días de que expire para 250,000 inmigrantes venezolanos

El presidente Donald Trump habla con la prensa mientras firma una orden ejecutiva en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, DC, el 25 de agosto de 2025.
Política

Trump responde a críticas por medidas de seguridad: "No me gustan los dictadores, no soy un dictador"