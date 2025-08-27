miércoles 27  de  agosto 2025
Minneapolis

FBI investiga tiroteo en iglesia de EEUU como "crimen de odio contra los católicos"

"El FBI investiga este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra los católicos", afirmó el director del Buró Federal de Investigaciones, Kash Patel en X. El Papa envía condolencias a familias

Residentes frente a la iglesia católica donde murieron 2 niños y otros 14 se encuentran heridos tras el mortal ataque de un genocida.

Residentes frente a la iglesia católica donde murieron 2 niños y otros 14 se encuentran heridos tras el mortal ataque de un genocida.

TOM BAKER/AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El FBI lanzó una investigación por terrorismo y crimen de odio contra los católicos tras el tiroteo en una iglesia de Minneapolis que causó dos muertos y 17 heridos entre niños y adultos, indicó su director Kash Patel.

"El FBI está investigando este tiroteo como un acto de terrorismo doméstico y crimen de odio contra los católicos", afirmó Patel en X. El jefe del FBI agregó que el agresor fue identificado como "Robin Westman", un individuo "nacido hombre bajo el nombre de Robert Westman".

El papa León XIV expresó este miércoles que está "profundamente entristecido" por ataque en una iglesia de Mineápolis, en Estados Unidos, que dejó dos menores muertos y varios heridos.

El papa peruano-estadounidense expresó en un comunicado en inglés "sus sinceras condolencias" a todos los afectados por esta terrible tragedia, especialmente "a las familias que ahora lloran la pérdida de un hijo".

Leon XIV "reza por los heridos, así como por los socorristas, el personal médico y el clero que los atienden a ellos y a sus familiares", señala el texto firmado por el número dos de la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin.

El atacante abrió fuego en una iglesia anexa a una escuela y mató a dos niños e hirió a otros 14, durante una misa para celebrar el inicio del curso escolar.

FUENTE: Con información de AFP.

Temas
