Revelan plan de escape de Maduro

En el marco de la operación militar contra el narcotráfico emprendida por Estados Unidos en el mar Caribe, a pocas millas de distancia del territorio de Venezuela, y la escalada de tensión interna que vive el régimen en Caracas, se filtró el presunto plan de “extracción” de Nicolás Maduro.

El portal Defesanet publicó el artículo titulado: “Operación Imeri: El rescate clandestino de Nicolás Maduro por parte de Brasil”, en el que detalla el presunto plan del gobierno de Lula da Silva.

Según explica el análisis, la Operación Imeri fue creada como respuesta para resguardar a Maduro en territorio brasileño, ante la creciente presión de Estados Unidos contra el régimen, con el despliegue militar en aguas cercanas a Venezuela.

Defesanet detalla que tanto Brasil como Venezuela acordaron la llegada de un avión KC-390, el cual aterrizaría y extraería a Maduro y a “su equipo” a la mayor brevedad posible, este aeroplano iría directo a Brasil.

Sin embargo, el plan no fue concretado debido al rechazo generalizado dentro de las Fuerzas Armadas y parte de la Marina de Brasil que se opusieron a la idea.

Incluso, se habla de que buzos estratégicos, se negaron a participar en la "La Operación Imeri".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DefesaNet/status/1960523378311192602?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1960523378311192602%7Ctwgr%5E7aa8cd4d7ed4250b15559544a92a60d9b54f948d%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.semana.com%2Fmundo%2Farticulo%2Frevelan-presunto-plan-secreto-de-un-pais-vecino-para-rescatar-a-nicolas-maduro-la-negociacion-se-hizo-en-bogota%2F202529%2F&partner=&hide_thread=false Exclusive – Operation Imeri – Brazil’s clandestine rescue of Nicolás Maduro

English text

The planning for the rescue of President Nicolas Maduro discussed between the Brazilian and Venezuelan governments and the alternatives 1/2https://t.co/1BDBK2firC — DefesaNet (@DefesaNet) August 27, 2025

El presidente Donald Trump enviará dos buques más al Caribe para combatir el tráfico de drogas, informó una fuente estadounidense el martes, una semana después de enviar barcos de guerra cerca de las costas de Venezuela.

Un crucero lanzamisiles, el USS Erie, y un submarino de ataque rápido de propulsión nuclear, el USS Newport News, llegarán a la región la próxima semana, según declaró bajo condición de anonimato una fuente cercana al asunto.

El despliegue se produce después de que Trump enviara la semana pasada tres buques de guerra cerca de las costas venezolanas como parte de los esfuerzos para frenar el narcotráfico por parte de lo que su administración denomina "grupos narcoterroristas".

Venezuela informó el martes un patrullaje con drones y buques de la Armada en sus aguas territoriales, en un momento en que Estados Unidos también anunció el despliegue militar en el Caribe sur para una operación contra el narcotráfico.

El régimen chavista asegura que se trata de un contexto de "falsas narrativas, pretexto para justificar agresiones contra" el país latinoamericano.

Maduro tendría planes de huir del país, ante el aumento de la presencia naval de EEUU en aguas internacionales de las costas del país contra las operaciones de narcotráfico del Cartel de los Soles, pues aviones del régimen han sido visualizados en países aliados como Nicaragua y Colombia, según reportes especializados.

FUENTE: Defesanet/ Con información de AFP y de Europa Press