Al menos dos niños muertos tras un tiroteo durante una misa en una escuela católica en Minneapolis

La policía y los primeros en responder trabajan en la escena de un tiroteo.

WASHINGTON — La Policía de Minneapolis confirmó que al menos dos niños han muerto y cerca de una veintena han resultado heridos tras registrarse un tiroteo durante una misa en una escuela católica en el suroeste de la ciudad, ubicada en el estado estadounidense de Minnesota (norte).

La policía respondió el miércoles por la mañana a un tiroteo en una escuela católica , donde las autoridades afirmaron que el atacante fue "controlado".

Citando fuentes policiales, los medios locales informaron que el autor del tiroteo estaba muerto. No hay detalles confirmados sobre posibles víctimas.

"Un hombre armado se acercó por el exterior del edificio y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños sentados en los bancos. Disparando a través de las ventanas, alcanzó a los niños y a los fieles que se encontraban dentro del edificio", explicó en una rueda de prensa el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

En total, dos menores de ocho y diez años han fallecido, mientras que otras 17 personas resultaron heridas, 14 de ellas niños. Asimismo, el jefe de la Policía informó de que dos de los heridos se encuentran en estado crítico.

El tirador, que se quitó la vida en la parte trasera del edificio y que no ha sido identificado públicamente, estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. Según informaciones preliminares de la Policía, el autor de los disparos tendría alrededor de 20 años y no tiene antecedentes.

Padres desesperados

"He sido informado sobre un tiroteo en la escuela católica Annunciation y continuaré trayendo actualizaciones a medida que obtengamos más información", escribió el gobernador de Minnesota, Tim Walz, en X.

La escuela está ubicada junto a una iglesia en el sur de la ciudad de la región Medio Oeste del país.

Imágenes en vivo mostraron a varios padres recogiendo a sus hijos pequeños de la escuela, en medio de un importante operativo de emergencia.

"Estamos sacando a nuestros niños del edificio", dijo una persona presente en la escuela, contactada por teléfono.

"Ha sido un acto deliberado de violencia contra niños inocentes y otras personas que rezaban", resaltó O'Hara, agregando que las autoridades investigan ya el posible móvil del tiroteo, que ha calificado de "absolutamente incomprensible".

Violencia

Por su parte, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, dijo en declaraciones a la prensa que "no se puede expresar con palabras la gravedad, la tragedia o el dolor absoluto" del momento. "Deberían poder ir a la escuela o a la iglesia en paz, sin temor ni riesgo, y sus padres deberían tener el mismo tipo de seguridad".

Los estudiantes habían asistido a misa a primera hora de la mañana poco antes del tiroteo en la Escuela Católica de la Anunciación, si bien no se conoce el número exacto de personas que se encontraban en el lugar en el momento del incidente.

Las autoridades locales han informado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el tiroteo. "El FBI ha respondido rápidamente y se encuentra en el lugar. La Casa Blanca seguirá vigilando esta terrible situación", indicò el magnate en un mensaje publicado en la red social Truth Social.

¡Por favor, únanse a mí rezando por cada persona involucrada!", afirmó el presidente.

La Policía de Minneapolis informa que en las últimas 12 horas se han producido otros tres tiroteos mortales, sin contar con el de la escuela católica. "El nivel de violencia armada en toda la ciudad durante el último día es profundamente inquietante", indicó en un comunicado.

"Estoy rezando por nuestros niños y profesores, cuya primera semana de clases se vio arruinada por este horrible acto de violencia", afirmó Walz más temprano.

La confirmación del ataque ocurre tras una ola de falsas denuncias sobre tiroteos en varias universidades del país, en el regreso de los estudiantes de las vacaciones de verano.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlertaMundoNews/status/1960744963701923861&partner=&hide_thread=false | ÚLTIMA HORA: El autor del tiroteo en Minneapolis, Minnesota, en una escuela e iglesia católica ha sido identificado como Robin Westman, quien publicó un manifiesto en las redes sociales hace apenas dos horas, incluido un video que muestra las palabras: "Por los niños" y… pic.twitter.com/U2nZcgPWOW — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 27, 2025

FUENTE: Con informaciòn Europa Press y AFP