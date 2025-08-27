miércoles 27  de  agosto 2025
SEGURIDAD

Marco Rubio afirma que EEUU construye una "coalición internacional" contra grupos narcoterroristas

El secretario de Estado destacó la ofensiva internacional que se logra por primera vez en la era moderna contra cárteles de droga que azotan las calles de EEUU

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio durante la última reunión de gabinete en la Casa Blanca.

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio durante la última reunión de gabinete en la Casa Blanca.

JIM WATSON / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Durante una reunión de Gabinete presidida por Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que EEUU avanza en la construcción de una coalición internacional contra los cárteles “narcoterroristas”, como el Cártel de los Soles, al destacar el trabajo conjunto de países de América Latina y el Caribe para enfrentar el narcotráfico.

“Por primera vez en la era moderna, estamos realmente a la ofensiva contra los cárteles organizados que están inundando nuestras ciudades con veneno, veneno mortal”, aseguró.

Lee además
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio confirma presencia de fuerzas aéreas y navales de EEUU en Sur del Caribe
El presidente de Argentina, Javier Milei, habla durante una sesión plenaria en el Palacio de Congresos de la 54ª reunión anual del Foro Económico Mundial (WEF) en Davos el 17 de enero de 2024.
NARCOTERRORISMO

Argentina declara al Cártel de los Soles como organización terrorista

Rubio subrayó ante los miembros del Gabinete que lideró el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca, el “trabajo conjunto” de toda la Administración para avanzar en el objetivo contra el narcotráfico que representa una amenaza a la seguridad de EEUU y del hemisferio occidental.

EEUU mantiene una fuerte presencia naval en el Caribe luego que designó al Cartel de los Soles de Venezuela, junto a otros de varios países, como organización terrorista global, debido al lucrativo tráfico de cocaína y fentanilo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidResponse47/status/1960411959473414380?t=gC3mu-PwygqGSmzSDNcnkw&s=09&partner=&hide_thread=false

Coalición contra el narcotráfico

Durante su intervención, aseguró que el gobierno de EEUU “está obteniendo cooperaciones económicas internacionales”, y mencionó a Paraguay, Guayana, Trinidad y Tobago, y Argentina como los países que en fecha reciente han apoyado la iniciativa de seguridad.

Hace cuatro días Paraguay declaró al Cartel de los Soles como “grupo terrorista intenacional”, como un compromiso en la lcucha regional contra el narcotráfico transnacional.

Este martes, Argentina anunció también la decisión de incluir al Cártel de los Soles en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con la finalidad de impedir que esta estructura criminal utilice el sistema financiero para sus fines ilícitos.

“Todos se unen a nosotros o tratan de ayudarnos, pero una cosa es detener la llegada de las drogas y hacer decomisos grandes, y otra es una coalición grande contra el azote de la droga”, afirmó.

Y agradeció el esfuerzo de otros países para combatir las operaciones ilícitas del tráfico de cocaína.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PresidenciaPy/status/1959023035866128523?t=jaQxN1aI7Wj16cJYp1ogwg&s=09&partner=&hide_thread=false

FUENTE: Con información Marco Rubio redes, NTN24

Temas
Te puede interesar

EEUU suspende la emisión de visas de trabajo para camioneros comerciales extranjeros

Marco Rubio amenaza a Rusia con nuevas sanciones si no se logra acuerdo sobre Ucrania

Aliado de María Corina Machado cumple un año encarcelado e incomunicado

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Nicolás Maduro, gesticula mientras habla durante una reunión en la Asamblea Nacional en Caracas el 22 de agosto de 2025.
¿Temor?

Venezuela: Régimen acude a la ONU y dice sentirse "amenazado" por EEUU

El dictador de Venezuela, Nicolás Maduro. 
VENEZUELA

Revelan plan de escape de Maduro

Un tercio de los adolescentes encuestados por Common Sense Media dice afirma mantener intercambios con compañeros de IA que implican interacciones sociales, tecibir apoyo moral o vínculos afectivos
Elecciones

Meta anuncia apoyo para los candidatos pro inteligencia artificial en California

Imagen referencial. video
MÁS ESCRUTINIO

EEUU retoma "controles vecinales" a quienes soliciten la ciudadanía: Esto es lo que debe saber

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?

Te puede interesar

Residentes frente a la iglesia católica donde murieron 2 niños y otros 14 se encuentran heridos tras el mortal ataque de un genocida.
Minneapolis

FBI investiga tiroteo en iglesia de EEUU como "crimen de odio contra los católicos"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio durante la última reunión de gabinete en la Casa Blanca.
SEGURIDAD

Marco Rubio afirma que EEUU construye una "coalición internacional" contra grupos narcoterroristas

Jimmy Morales, Jefe de Operaciones del Condado, Ralf Cutie, director de MIA y Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade visitan la Estación 1 del Skytrain. 
A TODO TREN

Reabre la Estación 1 del Skytrain MIA tras casi dos años de reparaciones

La policía y los primeros en responder trabajan en la escena de un tiroteo.
EEUU

Al menos dos niños muertos tras un tiroteo durante una misa en una escuela católica en Minneapolis

Ron DeSantis y Gavin Newsom, gobernadores de Florida y de California, respectivamente
FUERTE RIVALIDAD

DeSantis sale en defensa de Trump y arremete contra gobernador de California, ¿qué pasó?