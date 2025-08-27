Marco Rubio afirma que EEUU construye una "coalición internacional" contra grupos narcoterroristas

El secretario de Estado de Estados Unidos Marco Rubio durante la última reunión de gabinete en la Casa Blanca.

MIAMI. - Durante una reunión de Gabinete presidida por Donald Trump, el secretario de Estado , Marco Rubio , afirmó que EEUU avanza en la construcción de una coalición internacional contra los cárteles “narcoterroristas”, como el Cártel de los Soles , al destacar el trabajo conjunto de países de América Latina y el Caribe para enfrentar el narcotráfico .

“Por primera vez en la era moderna, estamos realmente a la ofensiva contra los cárteles organizados que están inundando nuestras ciudades con veneno, veneno mortal”, aseguró.

Rubio subrayó ante los miembros del Gabinete que lideró el presidente Donald Trump, en la Casa Blanca, el “trabajo conjunto” de toda la Administración para avanzar en el objetivo contra el narcotráfico que representa una amenaza a la seguridad de EEUU y del hemisferio occidental.

EEUU mantiene una fuerte presencia naval en el Caribe luego que designó al Cartel de los Soles de Venezuela, junto a otros de varios países, como organización terrorista global, debido al lucrativo tráfico de cocaína y fentanilo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RapidResponse47/status/1960411959473414380?t=gC3mu-PwygqGSmzSDNcnkw&s=09&partner=&hide_thread=false .@SecRubio at the Cabinet meeting: "For the first time in the modern era, we are truly on offense against organized cartels that are pumping poison — killer poison — into our cities, and that's a team effort." pic.twitter.com/02Sk93C5ez — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 26, 2025

Coalición contra el narcotráfico

Durante su intervención, aseguró que el gobierno de EEUU “está obteniendo cooperaciones económicas internacionales”, y mencionó a Paraguay, Guayana, Trinidad y Tobago, y Argentina como los países que en fecha reciente han apoyado la iniciativa de seguridad.

Hace cuatro días Paraguay declaró al Cartel de los Soles como “grupo terrorista intenacional”, como un compromiso en la lcucha regional contra el narcotráfico transnacional.

Este martes, Argentina anunció también la decisión de incluir al Cártel de los Soles en el Registro Público de Personas y Entidades vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET), con la finalidad de impedir que esta estructura criminal utilice el sistema financiero para sus fines ilícitos.

“Todos se unen a nosotros o tratan de ayudarnos, pero una cosa es detener la llegada de las drogas y hacer decomisos grandes, y otra es una coalición grande contra el azote de la droga”, afirmó.

Y agradeció el esfuerzo de otros países para combatir las operaciones ilícitas del tráfico de cocaína.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PresidenciaPy/status/1959023035866128523?t=jaQxN1aI7Wj16cJYp1ogwg&s=09&partner=&hide_thread=false Paraguay declara al “Cártel de los Soles” como grupo terrorista internacional.



Con este decreto promulgado por el presidente Santiago Peña, el Gobierno reafirma su compromiso en la lucha regional contra el crimen organizado y el narcotráfico transnacional. pic.twitter.com/9pbfrWnuKA — Presidencia Paraguay (@PresidenciaPy) August 22, 2025

FUENTE: Con información Marco Rubio redes, NTN24