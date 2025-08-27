Reabre la Estación 1 del Skytrain MIA tras casi dos años de reparaciones

Estación 1 de Skytrain en el Aeropuerto Internacional de Miami .

Jimmy Morales, Jefe de Operaciones del Condado, Ralf Cutie, director de MIA y Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade visitan la Estación 1 del Skytrain.

MIAMI.- Tras 22 meses de reparaciones y con una semana de antelación al cronograma, e l Aeropuerto Internacional de Miami ( MIA ) reanudó este lunes 25 de agosto el servicio de la Estación 1 del Skytrain , el tren interno que conecta las puertas de embarque a lo largo de 0.7 millas dentro de la terminal D, utilizada por American Airlines.

La reapertura fue anunciada por Ralph Cutie, director de MIA, acompañado por la alcaldesa Daniella Levine Cava, quien recorrió las instalaciones para constatar las mejoras.

“Estoy feliz de anunciarles que—¡justo a tiempo para el fin de semana largo de Labor Day!—todo el Skytrain de la Terminal D ya está funcionando nuevamente”, declaró la alcaldesa.

Cierre prolongado por motivos de seguridad

El servicio de la línea completa del Skytrain había sido cancelado en septiembre de 2023, tras detectarse grietas estructurales en los pilares cercanos a la estación 1. La situación obligó a realizar una evaluación integral de seguridad y posteriores obras de refuerzo en un sistema con más de 25 años de servicio.

En abril de 2024 comenzaron a operar nuevamente las estaciones 2, 3 y 4, pero la Estación 1, que da acceso a las puertas desde la D1 hasta la D21, permanecía cerrada hasta ahora.

“El tramo que faltaba lo abrimos el lunes 25 de agosto a las 4 de la mañana, una semana antes del plan. Ya pasamos todas las pruebas de seguridad y el sistema está funcionando completamente”, aseguró Cutie.

Impacto en Labor Day

El restablecimiento total del Skytrain coincide con uno de los picos más altos de tráfico aéreo del año. Entre el jueves 28 de agosto y el martes 2 de septiembre, MIA prevé recibir más de 900.000 pasajeros, un promedio de 157.000 al día.

Cutie explicó que la operación completa del tren facilitará el flujo de viajeros en la terminal norte. “Eso va a ayudar bastante con el movimiento de pasajeros, va a ser mucho más eficiente y una mejor experiencia para todos”.

Mejoras en marcha en MIA

Además de la reapertura del Skytrain, el aeropuerto avanza en un ambicioso programa de modernización en el que se invierten unos 9.000 millones de dólares. Cutie enumeró algunos resultados:

Apertura del nuevo Ibis Garage a finales de 2025.

a finales de 2025. Construcción en curso de la Terminal K , iniciada en junio.

, iniciada en junio. Sustitución acelerada de equipos: solo en 2025 se prevé renovar entre 38 y 40 unidades de transporte interno , más que en los dos años anteriores combinados.

, más que en los dos años anteriores combinados. Remodelación de baños en la terminal D , con 136 unidades en rediseño y varias en construcción o en proceso de permisos.

, con 136 unidades en rediseño y varias en construcción o en proceso de permisos. Instalación de nuevas bandas móviles en el Skyride.

“Estamos viendo progreso en la limpieza, mantenimiento y comodidad. Nuestro programa de reemplazo está funcionando mucho mejor que antes, y seguimos enfocados en dar un servicio más rápido y seguro”, agregó el director de MIA.

Sktrain station 1 - Mayor Daniella Levine-Cava, alcaldes de Miami-Dade, visita la Estación 1 de MIA.

Un aeropuerto competitivo

Pese a que en el primer trimestre de 2025 se registró una ligera disminución de 0.75% en la afluencia de pasajeros respecto al récord de 2024, Cutie destacó que MIA mantiene mejores cifras que el promedio nacional, que ronda el 1.3% a la baja. “Si tenemos unas Navidades y un Día de Acción de Gracias ocupados, todavía podemos superar el récord del año pasado”, afirmó.

En cuanto a logística, recomendó a los familiares de pasajeros que deseen recibir a sus familiares en MIA usar el Cell Phone Waiting Lot, una instalación con 60 espacios gratuitos en LeJeune Road y la NW 31st Street, en lugar de dar vueltas alrededor del aeropuerto, así como considerar taxis y servicios de transporte compartido.

Con la reapertura de la Estación 1, MIA refuerza su capacidad de movilizar de forma más ágil a cientos de miles de viajeros en uno de los fines de semana más concurridos del año y reafirma su plan de modernización hacia el futuro.

