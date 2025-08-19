martes 19  de  agosto 2025
REPRESIÓN

María Corina Machado exige liberar a activista "secuestrado" hace un mes y cuyo paradero se desconoce

Enrique Ferreira fue detenido en el estado Lara. "Su esposa, y toda su familia, están desesperados buscándolo, pero no aparece", dijo María Corina Machado

Una captura de pantalla muestra a la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, gesticulando durante una entrevista de AFP vía Zoom en Caracas el 15 de mayo de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - La líder opositora María Corina Machado denunció que el activista Enrique Ferreira, quien fue el jefe del Comando de Campaña para las presidenciales de 2024 en el estado Lara, tiene un mes desaparecido tras su detención por funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.

"El 19 julio, Enrique fue secuestrado en las inmediaciones del Centro Clínico Valentina Canabal, en el estado Lara, y posteriormente fue trasladado a Caracas. Desde entonces, Mary Ann, su esposa, y toda su familia, están desesperados buscándolo, pero no aparece. Enrique es un referente en Lara, un médico entregado a ayudar a los más vulnerables, querido y reconocido por todos", señaló Machado a través de su cuenta en la red social X.

La dirigente añadió que Enrique Ferreira es un venezolano extraordinario: médico radiólogo, padre, esposo, hermano, amigo y ciudadano ejemplar. Dijo que el activista "fue un pilar de nuestro Plan de Gobierno, Venezuela Tierra de Gracia".

Machado añadió: "No nos detendremos hasta lograr su libertad, la de todos nuestros héroes presos y la de 30 millones de venezolanos".

Crimen de lesa humanidad

Vente Venezuela, organización política de María Corina Machado, dijo que el activista Ferreira está sometido a desaparición forzada desde julio.

"La desaparición forzada también es un crimen de lesa humanidad. Exigimos información de su paradero y su libertad inmediata", señalaron.

También exigieron la liberación del periodista Rory Branker, quien lleva 181 días bajo desaparición forzada. "Se desconoce su paradero. Su madre está desesperada. Exigimos conocer dónde está Rory y su libertad inmediata", afirmaron.

Además, Vente Venezuela recordó al periodista, detenido por el régimen chavista hace un año: "Durante su injusto encarcelamiento, su estado de salud se ha visto afectado y el deterioro ha sido notable. Su integridad física no es la misma".

FUENTE: Con información de María Corina Machado

