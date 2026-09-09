jueves 10  de  septiembre 2026
POLÍTICA

Almagro rechaza exclusión de Transparencia Electoral de la misión de observación de comicios en Brasil

Para Luis Almagro, el veto del Tribunal Electoral de Brasil a Transparencia Electoral arroja "un manto de duda" sobre los comicios de octubre

Luis Almagro, frente a la OEA, participó como invitado en el VIII Diálogo Presidencial de IDEA.

Luis Almagro, frente a la OEA, participó como invitado en el VIII Diálogo Presidencial de IDEA.

Silvio Campos - DLA
Por JAVIER MORALES

BRASILIA.- Luis Almagro, exsecretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), rechazó la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Brasil de excluir a la organización Transparencia Electoral de la acreditación de misiones de observación electoral para los comicios generales del 4 de octubre.

"Esto arroja un innecesario manto de duda sobre el próximo proceso electoral que debe ser libre, justo y transparente, así como otorgar las máximas garantías a candidatos y votantes", indicó Almagro este miércoles en X.

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A su vez, puntualizó que la participación de Transparencia Electoral "ha sido siempre esencial al respecto por sus capacidades técnicas y su objetividad".

En un comunicado, cuyo link fue compartido por Luis Almagro, Transparencia Electoral calificó la decisión como arbitraria, "carece de fundamento normativo suficiente y constituye un retroceso para la transparencia y la credibilidad del proceso electoral brasileño".

Asimismo, la organización señaló que la observación electoral nacional e internacional en Brasil no tiene seguridad jurídica. "No existe una ley que regule esta figura, sino únicamente la Resolución TSE n.º 23.678, de 17 de diciembre de 2021, cuyo margen de interpretación abre la puerta a decisiones discrecionales y arbitrarias sobre qué misiones se acreditan y cuáles se rechazan".

Transparencia Electoral considera urgente que el Congreso Nacional de Brasil discuta la incorporación legal de la observación electoral como una garantía institucional, "y no como una concesión sujeta al criterio cambiante de la autoridad electoral de turno".

Para las elecciones de Brasil están habilitados 158 millones de votantes. Aunque hay 13 candidatos presidenciales, el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva y el senador derechista Flávio Bolsonaro son los dos con mayor chance de ganar.

FUENTE: Con información de Luis Almagro

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