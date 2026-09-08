Tras crisis judicial en Brasil por esquema de fraude, juez del Supremo suspende al jefe de la policía

El juez André Mendonça hace un gesto durante la ceremonia en la que el juez Edson Fachin asumió el cargo de presidente y Alexandre de Moraes el de vicepresidente, en Brasilia, el 29 de septiembre de 2025

BRASIL.- Un juez de la Corte Suprema de Brasil ordenó este martes la suspensión del director de la Policía Federal, Andrei Rodrigues, en lo que representa un nuevo episodio de la crisis desatada tras un enorme esquema de fraude a menos de un mes de las elecciones presidenciales.

La decisión del juez André Mendonça de "la suspensión preventiva" también recae en el jefe de inteligencia del organismo, Leandro Almada da Costa. El magistrado acusó a la policía federal de haberlo espiado ilegalmente mediante informes de inteligencia secretos.

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La AFP tuvo acceso a la decisión de Mendonça que calificó de "gravísima" la vigilancia de la que fue objeto. Comparó el episodio con la novela distópica "1984", de George Orwell.

La inédita crisis en el máximo tribunal brasileño salpicó la campaña electoral en la que el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva busca su reelección ante el conservador Flávio Bolsonaro. La primera vuelta de las elecciones será el 4 de octubre.

El escándalo salió a la luz la semana pasada tras la publicación de un informe policial que reveló mensajes enviados por el banquero Daniel Vorcaro, actualmente en la cárcel, a un número atribuido al polémico juez Alexandre de Moraes, mismo que llevó a prisión al expresidente Jair Bolsonaro por intento de golpe de Estado tras los comicios de 2022.

De acuerdo con el informe, el banquero Vorcaro pedía ayuda para frenar la investigación que poco después llevó a su arresto por sospechas de fraude.

Ese informe fue divulgado por el juez André Mendonça, a cargo del caso del ahora liquidado Banco Master, cuyo dueño era Vorcaro. Mendonça fue nombrado en la Corte Suprema durante la presidencia de Jair Bolsonaro.

Cuestionan informes policiales

De acuerdo con el magistrado Mendonça, los informes de la Policía Federal eran anónimos, sin rigor técnico, y contenían especulaciones sobre la vida política y personal de magistrados y funcionarios, lo que consideró una violación a la independencia judicial.

Los informes citados por Mendonça fueron publicados por el juez Moraes, en una decisión en la que acusó a su colega de "abuso de autoridad".

Una fuente del Gobierno de Lula señaló a los periodistas que se prevé que el órgano público de defensa jurídica del Estado recurra la suspensión del jefe de la Policía en las próximas horas.

Crisis institucional en Brasil

El nuevo director general en ejercicio de la Policía Federal, William Murad, reafirmó "la total confianza" de la institución en Andrei Rodrigues. Según una carta obtenida por la AFP, jefes de 11 divisiones pusieron incluso sus cargos a disposición y cuestionaron las "narrativas marcadamente influenciadas por intereses político-electorales" que condujeron a la suspensión,

Marco Aurélio de Carvalho, coordinador jurídico de la campaña de Lula, dijo que "Brasil está sumido en una crisis institucional sin precedentes en la historia del país".

Añadió: "No podemos permitir que las funciones públicas vuelvan a ser capturadas por intereses políticos y electorales".

El senador y candidato Flávio Bolsonaro apoyó la decisión de Mendonça. El "grupo especial de Lula en la Policía Federal (fue) desenmascarado oficialmente", dijo en X.

Celebró que "la gloriosa policía federal vuelva a tener autonomía para ir detrás de los criminales, y no de los adversarios políticos de Lula".

Juez cuestionado

Gran parte de la derecha brasileña ha cuestionado al juez Alexandre de Moraes por la condena de 27 años de cárcel al expresidente Bolsonaro por intentar un golpe de Estado al final de su mandato.

En diciembre de 2025, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó las sanciones contra Alexandre de Moraes,que impuso en julio del año pasado. Posteriormente, la medida alcanzó a su esposa, Viviane Barci de Moraes. El motivo de las sanciones fue que el magistrado "se había arrogado el papel de juez y jurado en una caza de brujas ilegal contra ciudadanos y empresas de Estados Unidos y Brasil".

FUENTE: Con información de AFP