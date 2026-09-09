Presidenta de Costa Rica: El narcotráfico se metió "hasta el tuétano" en el Poder Judicial y policías

La nueva presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante su ceremonia de investidura presidencial en el Estadio Nacional en San José, el 8 de mayo de 2026.

SAN JOSÉ.- La presidenta de Costa Rica , la derechista Laura Fernández, aseguró este miércoles que el narcotráfico se adentró "hasta el tuétano" en el Poder Judicial y la Policía del país.

"Sin el afán de ofender a nadie, pero el narcotráfico se metió hasta en los tuétanos del Poder Judicial y también en las policías del Gobierno. Hasta donde yo comprendo, para poder resolver un problema hay que reconocerlo", dijo la mandataria en su conferencia de prensa semanal.

Fernández sostuvo que sería "bonito" que el Poder Judicial rotara jueces y fiscales en todo el país. Esto sería una medida similar a la directriz que anunció este miércoles para aplicar un sistema de rotación de los policías, con objetivo de que "no tengan arraigo y no empiecen a defender intereses del narcotráfico".

La presidenta también puntualizó que un "flaco favor le hace el Poder Judicial a nuestro país si no reconoce el problema. Tiene el problema del tamaño de un elefante en una cristalería y lo vemos todos, todos los días. Ojalá puedan tomar medidas, estamos a tiempo".

En otros momentos, Laura Fernández ha pronunciado palabras en el mismo tono, las cuales generaron el rechazo de magistrados del Poder Judicial, en el marco de las constantes críticas que el Gobierno lanza contra ese poder y sus principales funcionarios, como el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, la presidenta de la Sala Tercera (Casación Penal), Patricia Zamora, y el fiscal general, Carlo Díaz.

En los últimos meses han salido a la luz casos de policías, jueces y fiscales de Costa Rica a los que se señala de ejecutar acciones para favorecer a grupos del narcotráfico. El país tiene elevadas cifras de homicidios vinculadas al narcotráfico, una situación que se ha convertido en el principal problema de seguridad, en medio del historial de una nación pacífica y estable.

Según el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), en 2025, las autoridades decomisaron un total de 46,5 toneladas de cocaína, la segunda mayor cifra en la historia del país, solo superada por las 47,1 toneladas de 2020.

En agosto pasado, la presidenta Fernández emitió un decreto en el que declara secreto de Estado toda la información, documentos y archivos, incluidos contratos y presupuestos, de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), el Consejo Nacional de Seguridad y el grupo de trabajo interinstitucional sobre seguridad denominado "Fuerza Élite".

Investigación a policías

Laura Fernández anunció, el 6 de agosto, una investigación contra más de un centenar de policías, tras la filtración de un informe de inteligencia que los relacionó con narcotraficantes.

Un documento interno de la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal del Ministerio de Seguridad Pública identificó a 116 policías que estarían ligados a bandas de tráfico de drogas, trata de migrantes y contrabando de alcohol.

El informe, divulgado por el diario local La Nación, habría sido entregado el pasado 14 de abril a dos funcionarios del anterior presidente, Rodrigo Chaves. Fernández asumió el poder en mayo con el respaldo de Chaves, quien ahora es su ministro de Hacienda.

FUENTE: Con información de EFE