Altas temperaturas pueden opacar el brillo de las mariposas azules de Latinoamérica

CIUDAD DE PANAMÁ -- Fue a través de una investigación que se descubrió que las altas temperaturas causadas por el cambio climático afectan a las mariposas Morpho al disminuir el brillo de su color azul.

A esta conclusión llegaron los científicos del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (STRI) de Panamá al descubrir que el calor durante la pupa (la etapa de la metamorfosis previa a la adultez) puede alterar las escamas que producen esa brillante iridiscencia azul de las mariposas, al hacer que los adultos tengan un color más opaco y, por tanto, sean más fáciles de percibir para sus depredadores comunes.

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Las Morpho son una especie que se encuentra principalmente en las selvas tropicales de Latinoamérica

“Demostramos que los animales iridiscentes son susceptibles a las condiciones ambientales en las que se desarrollan. Bajo un clima cada vez más cálido, el color de algunos de nuestros animales iridiscentes favoritos puede alterarse y el brillo de sus despliegues iridiscentes puede disminuir”, explicó la autora principal del estudio y becaria del STRI, Juliette Rubin, según un comunicado.

El color azul iridiscente de las mariposas Morpho se produce a través de estructuras diminutas que poseen crestas presentes en las escamas de sus alas, llamadas nanoestructuras, cuando se refleja la luz, como “tejas superpuestas de un techo”, describe la autora del estudio.

“El cambio de color que encontramos en los adultos después de exponer las pupas a altas temperaturas puede explicarse, en parte, porque disminuyó la distancia entre las nanoestructuras, reduciendo el ancho de toda la escama. Esto probablemente hizo que las escamas se superpusieran menos”, concluyó Rubin.

El estudio fue publicado en PNAS Nexus y analizó dos subespecies de Morpho helenor.

Sin brillo son menos atractivas

Aún se desconocen con certeza los efectos que este cambio podría tener, pero la iridiscencia podría confundir a los depredadores, ya que las mariposas con colores más opacos podrían ser más susceptibles o resultar menos atractivas para posibles parejas, advierte la investigación.

Para este estudio, los científicos expusieron las pupas de la mariposa Morpho a tres categorías diferentes de temperatura: una tropical promedio, propia del ambiente donde normalmente viven estas mariposas; una templada, que simulaba las condiciones de zonas frías y altas, como la predicha por la crisis climática.

El estudio revela que las temperaturas templadas y altas alargan el tiempo que las mariposas pasan como pupas. Igualmente, el calor hizo que las pupas murieran con mayor frecuencia y diera lugar a adultos con tonos más opacos.

Además, los investigadores descubrieron que tanto los depredadores comunes como otras mariposas de la misma especie podían detectar este cambio de color.

Los resultados también mostraron una fuerte diferencia en mortalidad. Bajo las condiciones más calientes murió el 69% de las pupas panameñas y el 48% de las amazónicas. En el grupo control, las cifras fueron 41% y 21%, respectivamente.

Los océanos hierven

El calentamiento global está íntimamente asociado con las altas temperaturas en los océanos. Son una especie de gran escudo que retiene el calor de la atmósfera y esto eleva su temperatura a niveles récord.

El Servicio de Cambio Climático Copernicus, el pasado 22 de agosto, registró un récord de temperatura: 21.1 °C, con lo que superó la marca anterior de 21.09 °C de marzo de 2024.

Las “travesuras” de El Niño tienen mucho que ver con el aumento de la temperatura de la superficie del agua.

FUENTE: con Información de EFE/Infobae/ Mundo Sustentable