Calor intenso pone bajo aviso a todo el sur de Florida, qué recomiendan las autoridades

MIAMI. - El calor intenso dominará este lunes todo el sur de Florida, donde la combinación de temperaturas elevadas y humedad hará que el ambiente se sienta mucho más caliente de lo que indican los termómetros.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS) emitió un aviso de calor para los condados Miami-Dade, Broward, Palm Beach, Collier, Glades y Hendry, vigente desde las 11:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

CRISIS Cubanos duermen en azoteas y espacios públicos ante el calor y los constantes apagones

Altas temperaturas Más de 85 millones de personas en alerta por una nueva ola de calor; Florida entre los estados afectados

Las temperaturas máximas se situarán entre los 94 y 96 grados Fahrenheit en buena parte de las zonas metropolitanas, mientras algunas comunidades interiores podrían acercarse a los 98.

Sin embargo, la humedad elevará los índices de calor —la temperatura que percibe el cuerpo— hasta un rango de 105 a 110 grados, según el NWS.

Miami podría igualar un récord

El pronóstico contempla una máxima de 96 grados en Miami, igual a la marca histórica establecida para esta fecha en 2022. Opa-locka también podría alcanzar 96, mientras West Kendall y Homestead llegarían a 95.

En Broward, se esperan 95 grados en Fort Lauderdale y 96 en el norte de esa ciudad. Pembroke Pines también podría registrar 96. Hacia Palm Beach, el termómetro alcanzaría 96 grados en West Palm Beach y 94 en Boca Ratón.

Las condiciones podrían ser todavía más extremas el martes. El NWS proyecta 97 grados en Miami, West Kendall, Opa-locka y Pembroke Pines. De cumplirse ese pronóstico, Miami superaría el récord de 96 registrado para el 18 de agosto en 2022.

El viento procedente del oeste dificultará que la brisa del Atlántico modere las temperaturas en las comunidades ubicadas cerca de la costa este. Por esa razón, algunas áreas metropolitanas podrían experimentar valores más altos de lo habitual.

Polvo del Sahara limita los aguaceros

Una capa de polvo del Sahara permanece sobre la región y contribuye a reducir la formación de nubes, aguaceros y tormentas. Aunque no se descarta alguna lluvia aislada junto a la brisa marina, la probabilidad de precipitaciones se mantiene alrededor de 10% en numerosas localidades, de acuerdo con el análisis de los expertos del NWS.

El predominio de aire más seco en las capas altas y de una zona de alta presión mantendrá el cielo mayormente despejado. Sin aguaceros generalizados que refresquen la atmósfera durante la tarde, el calor podrá prolongarse durante varias horas.

Las mínimas nocturnas tampoco ofrecerán demasiado alivio. Los valores descenderán a los 70 medios en el interior, pero permanecerán cerca de los 80 grados en las comunidades costeras.

El aire seco también genera preocupación en los Everglades, donde la humedad relativa podría bajar hasta alrededor de 40% este lunes y situarse en los 30 altos el martes. Estas condiciones, combinadas con la sequía existente, aumentarán el riesgo de incendios forestales, pese a que los vientos serán relativamente débiles.

Recomendaciones ante el calor

Las autoridades aconsejan reducir las actividades físicas intensas durante las horas centrales del día, beber agua con frecuencia y permanecer, cuando sea posible, en espacios con aire acondicionado.

Los trabajadores expuestos al exterior deben realizar pausas periódicas a la sombra. Niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y residentes sin acceso adecuado a climatización enfrentan un riesgo mayor.

El agotamiento por calor puede causar sudoración intensa, debilidad, mareos, náuseas, dolor de cabeza y desmayo. La confusión, la pérdida del conocimiento o una temperatura corporal superior a 103 grados pueden indicar un golpe de calor, considerado una emergencia médica que requiere llamar inmediatamente al 911.

Las autoridades recuerdan que nunca debe dejarse a niños, adultos vulnerables o mascotas dentro de un automóvil estacionado, ni siquiera durante pocos minutos.