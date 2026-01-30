viernes 30  de  enero 2026
Carlos III advierte que lucha contra cambio climático está retrocediendo

El monarca y su esposa, la reina Camila, asistieron a una proyección del documental Finding Harmony: A King's Vision en el Castillo de Windsor

El rey Carlos III y la reina Camila lideran la caminata al tradicional servicio de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham Estate en el este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2025.&nbsp;

El rey Carlos III y la reina Camila lideran la caminata al tradicional servicio de Navidad de la familia real en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham Estate en el este de Inglaterra, el 25 de diciembre de 2025. 

AFP/Henry Nicholls

WINDSOR.- El rey Carlos III advirtió que el mundo está perdiendo terreno rápidamente en la lucha contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, en un documental de Amazon Prime, presentado este miércoles en el Castillo de Windsor y que se estrenará el 6 de febrero.

El monarca británico, un ambientalista de toda la vida que ha movilizado a líderes e instituciones mundiales para apoyar la causa, pidió esfuerzos "lo más rápido posible".

"Está retrocediendo rápidamente", declaró Carlos III sobre la situación actual en el largometraje Finding Harmony: A King's Vision (Encontrar la armonía: la visión de un rey).

"Lo he dicho durante los últimos 40 años, pero en fin, aquí estamos. La gente no parece entender que el problema no es solo el clima, sino también la pérdida de biodiversidad", señaló, visiblemente frustrado.

El monarca y su esposa, la reina Camila, asistieron a una proyección del documental en el Castillo de Windsor el miércoles, antes de su estreno mundial en Amazon Prime el 6 de febrero.

Los medios de comunicación pudieron ver un avance de la película, filmada durante siete meses, y que traza el ambientalismo de Carlos III a lo largo de las décadas, junto con una historia de esfuerzos globales para combatir el cambio climático y la destrucción ecológica.

FUENTE: AFP

