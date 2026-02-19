jueves 19  de  febrero 2026
INSEGURIDAD

EEUU alerta de aumento de secuestros para pedir rescates en Haití

Estados Unidos anunció una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que conduzca a la captura del haitiano Johnson André

&nbsp;Más de 60.000 personas han sido desplazadas en un mes en Puerto Príncipe, la capital de Haití, que se encuentra sitiada por el recrudecimiento de la violencia pandillera que asola el país, según informó la OIM, la agencia de las Naciones Unidas para la migración, el 18 de marzo.&nbsp;

 Más de 60.000 personas han sido desplazadas en un mes en Puerto Príncipe, la capital de Haití, que se encuentra sitiada por el recrudecimiento de la violencia pandillera que asola el país, según informó la OIM, la agencia de las Naciones Unidas para la migración, el 18 de marzo. 

Foto de Clarens SIFFROY / AFP

PUERTO PRÍNCIPE.- El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que viajen a Haití sobre un aumento de secuestros para pedir rescates en Puerto Príncipe e incidentes de "secuestradores que se hacen pasar por agentes de policía".

"Limite todos los viajes innecesarios e informe siempre a alguien de dónde va y a qué hora espera regresar", añadió un mensaje de la oficina de Asuntos Consulares del Gobierno estadounidense difundido en las últimas horas en X.

Lee además
Imagen referencial a la bandera de Haití.
POLÍTICA

Organismo de transición de Haití inicia proceso para destituir al primer ministro
El TPS fue motivo de protesta de organizaciones comunitarias venezolanas en Miami, Florida.
JUDICIAL

Corte federal de EEUU: es ilegal cese del TPS para inmigrantes de Venezuela y Haití

La autoridad estadounidense pidió a los ciudadanos que no conduzcan solos y les recordó que la advertencia de viaje para Haití es de "nivel 4: no viajar".

Además, recomendó a aquellos que se encuentren en la capital haitiana "mantener un perfil bajo", "limitar los viajes innecesarios e "informar siempre a alguien a dónde va y a qué hora se espera regresar".

Asimismo, exhortó a especificar cómo cada ciudadano "confirmará que se encuentra bien (mensajes de texto, llamadas, etc.), con qué frecuencia y a quién contactará primero para compartir la información".

Crisis en Haití

Haití vive una crisis política y social severa, y según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), casi 6.000 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

Este miércoles, Estados Unidos anunció una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que conduzca a la captura del haitiano Johnson André, alias Izo, líder de la banda conocida como 5 Segond.

Alias 'Izo' es buscado por la Policía Nacional de Haití (PNH) por asesinato, secuestro para obtener rescate, posesión ilegal de armas de fuego, desvío de camiones de mercancías y asociación ilícita.

André y su banda son señalados como responsables directos de 1.035 casos documentados de violencia sexual solo en el año 2022.

Pandillero Haití
Esta imagen, publicada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) el 12 de agosto de 2025, muestra un cartel de búsqueda del líder de una pandilla haitiana, Jimmy

Esta imagen, publicada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) el 12 de agosto de 2025, muestra un cartel de búsqueda del líder de una pandilla haitiana, Jimmy "Barbecue" Cherizier.

FUENTE: Con información de EFE

Temas
Te puede interesar

Primer ministro de Haití afirma que tomará medidas "severas" contra las bandas criminales

Desarticulan red de narcotráfico que financiaba al ELN en la frontera con Venezuela

Déficit comercial de EEUU se reduce en 2025

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

la Baraja Castrista, con 56 actores de la estructura real de poder en Cuba
RÉGIMEN

"Juego de Cartas" muestra los rostros del verdadero poder en Cuba, donde EEUU debe poner los ojos

El exjefe de la Inteligencia venezolana Hugo El Pollo Carvajal y el dictador Nicolás Maduro. video
Venezuela

El "Pollo" Carvajal acusa a Nicolás Maduro de ser el responsable de la represión de las protestas en Venezuela

El portaaviones USS Abraham Lincoln.
ALTO MOVIMIENTO MILITAR

EEUU apunta hacia una eventual intervención militar en Irán

El expresidente Donald Trump en un mitin de campaña.
Comicios de medio mandato

Trump se lanza a la campaña electoral, anuncia mitin en Georgia e insiste en la prueba de ciudadanía para votar

Te puede interesar

El presidente de Eastados Unidos Donald J. Trump.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte a Irán que llegue a un acuerdo o habrá graves consecuencias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Andrés, exduque de York, sigue el ataúd de la reina Isabel II, adornado con un estandarte real y la corona del estado imperial y tirado por un carruaje de artillería a caballo real de la tropa del rey, durante una procesión desde el Palacio de Buckingham hasta el Palacio de Westminster, en Londres el 14 de septiembre de 2022. 
POLÉMICA

Arrestan a exprincipe Andrés bajo sospecha de conducta indebida

El activista cubano José Daniel Ferrer
LIBERTAD

Opositor José Daniel Ferrer, a favor de operación en Cuba como la que derrocó a Maduro

Asamblea Nacional de Venezuela .
VENEZUELA

Aprobación de ley de amnistía en puertas: Asamblea Nacional retoma debate en medio de reclamos

Fotografía cedida por la agencia estatal de noticias KCNA que muestra lanzacohetes este jueves, en un evento de gobierno en Pionyang (Corea del Norte). 
COREA DEL NORTE

Kim Jong Un exhibe batería de lanzacohetes con capacidad nuclear y alardea de su poderío