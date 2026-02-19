EEUU alerta de aumento de secuestros para pedir rescates en Haití

Más de 60.000 personas han sido desplazadas en un mes en Puerto Príncipe, la capital de Haití, que se encuentra sitiada por el recrudecimiento de la violencia pandillera que asola el país, según informó la OIM, la agencia de las Naciones Unidas para la migración, el 18 de marzo.

PUERTO PRÍNCIPE .- El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que viajen a Haití sobre un aumento de secuestros para pedir rescates en Puerto Príncipe e incidentes de "secuestradores que se hacen pasar por agentes de policía".

"Limite todos los viajes innecesarios e informe siempre a alguien de dónde va y a qué hora espera regresar", añadió un mensaje de la oficina de Asuntos Consulares del Gobierno estadounidense difundido en las últimas horas en X.

La autoridad estadounidense pidió a los ciudadanos que no conduzcan solos y les recordó que la advertencia de viaje para Haití es de "nivel 4: no viajar".

Además, recomendó a aquellos que se encuentren en la capital haitiana "mantener un perfil bajo", "limitar los viajes innecesarios e "informar siempre a alguien a dónde va y a qué hora se espera regresar".

Asimismo, exhortó a especificar cómo cada ciudadano "confirmará que se encuentra bien (mensajes de texto, llamadas, etc.), con qué frecuencia y a quién contactará primero para compartir la información".

Crisis en Haití

Haití vive una crisis política y social severa, y según la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (Binuh), casi 6.000 personas murieron y otras 2.708 resultaron heridas en Haití en 2025 a causa de la violencia de las bandas y las operaciones de las fuerzas de seguridad para combatirlas.

Este miércoles, Estados Unidos anunció una recompensa de un millón de dólares por cualquier información que conduzca a la captura del haitiano Johnson André, alias Izo, líder de la banda conocida como 5 Segond.

Alias 'Izo' es buscado por la Policía Nacional de Haití (PNH) por asesinato, secuestro para obtener rescate, posesión ilegal de armas de fuego, desvío de camiones de mercancías y asociación ilícita.

André y su banda son señalados como responsables directos de 1.035 casos documentados de violencia sexual solo en el año 2022.

Pandillero Haití Esta imagen, publicada por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) el 12 de agosto de 2025, muestra un cartel de búsqueda del líder de una pandilla haitiana, Jimmy "Barbecue" Cherizier. Foto del FBI/AFP

FUENTE: Con información de EFE