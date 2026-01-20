Amnistía Internacional clama libertad de todos los presos políticos en Cuba, a un año de las "excarcelaciones selectivas"

El anuncio de la finalización del proceso por el Jubileo 2025, llegó sin una lista oficial dejando en las cárceles cubanas a 760 presos políticos, algunos en malas condiciones de salud

A un año del inicio del proceso de excarcelaciones selectivas por parte del régimen de Cuba, la ONG Amnistía Internacional volvió a pedir a la dictadura la liberación urgente plena e incondicional a todas las personas encarceladas en la isla por motivos políticos.

Ana Piquer, directora regional de Amnistía Internacional para las Américas, afirmó que casos como los de Saylí Navarro Álvarez, Félix Navarro, Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro, Roberto Pérez Fonseca, Maykel Castillo Pérez (Maykel “Osorbo”) y Luis Manuel Otero Alcántara son la evidencia clara de la persistencia de la represión estatal y la criminalización del activismo independiente en la isla, reseñó a Martí Noticias.

DDHH Denuncian ataque contra preso político del 11J en Cuba: "Trataron de asfixiarlo con una almohada"

El proceso de excarcelación, anunciado el 14 de enero de 2025 por la dictadura, estuvo marcado, según Amnistía Internacional, por la falta de transparencia, la ausencia de criterios públicos, la aplicación de condiciones arbitrarias y un profundo impacto psicológico sobre los familiares de las personas detenidas.

A pesar de que al menos 211 personas fueron liberadas durante 2025, incluidos varios presos políticos por las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021, la organización subraya que varias de ellas fueron forzadas al exilio, mientras que otras terminaron regresando a prisión.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AmnistiaOnline/status/2013318038389494182?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2013318038389494182%7Ctwgr%5Ec4ea06885df5f3e8bd8aef2cf65e7e54b933bfea%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.martinoticias.com%2Fa%2FamnistC3ADa-exige-libertad-inmediata-para-todos-los-presos-polC3ADticos-en-cuba-a-un-aC3B1o-de-las-excarcelaciones-selectivas-%2F441343.html&partner=&hide_thread=false #Cuba: Un año después de excarcelaciones selectivas y opacas en Cuba, respaldamos el llamado de familiares, personas excarceladas y activistas cubanos dentro y fuera del país que exigen libertad.



Exigimos la liberación inmediata y sin condiciones de TODAS las personas presas por… — Amnistía Internacional Américas (@AmnistiaOnline) January 19, 2026

Estos tratos crueles demuestran la continuidad de prácticas autoritarias arraigadas y la inexistencia de garantías para el ejercicio de derechos fundamentales sin temor a represalias.

Amnistía también denunció que el proceso nunca estuvo acompañado de un reconocimiento por parte del Estado sobre los abusos cometidos, ni de medidas de no repetición, lo que deja abierta la puerta a nuevas detenciones arbitrarias.

Para Amnistía Internacional, la responsabilidad de poner fin a la represión política recae directamente en el gobierno cubano. Piquer instó Miguel Díaz-Canel a adoptar una decisión “inequívoca” que marque un punto de inflexión:

“Cuba debe liberar, sin condiciones, a quienes nunca debieron estar en prisión. El presidente Díaz-Canel debe terminar con el uso del sistema penal para silenciar la crítica y castigar el activismo”, dijo la directora de Amnistía Internacional para las Américas.

La organización concluyó que, mientras no cesen los patrones de detención por motivos políticos, el país continuará vulnerando derechos esenciales como la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica.

FUENTE: Con información de Martí Noticias