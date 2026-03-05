jueves 5  de  marzo 2026
Parlamento de Venezuela empieza a recibir solicitudes de amnistía desde el extranjero

Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, no precisó la cifra de solicitudes de amnistía desde el extranjero. Dijo que "las leyes no tienen nombres"

La gobernante interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, recibe la ley de amnistía de manos de su hermano y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mientras el ministro del Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, expresa malestar en su rostro durante la entrega de la ley, en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

CARACAS. - El presidente de la Asamblea Nacional (AN), el chavista Jorge Rodríguez, informó este jueves que personas en el extranjero presentaron solicitudes para que sus casos sean atendidos a través de la Ley de Amnistía, aunque no precisó la cifra total.

"Hemos comisionado, hemos ordenado, a la comisión de seguimiento de la Ley de Amnistía que empiece a atender cualquier caso que provenga del extranjero, cualquier político o política venezolana", declaró Rodríguez a las afueras del Parlamento.

Delcy Rodríguez saluda tras firmar la ley de amnistía aprobada por la Asamblea Nacional en el Palacio de Miraflores en Caracas el 19 de febrero de 2026.
Al ser consultado sobre quiénes han solicitado amnistía desde el extranjero, el diputado respondió que "las leyes no tienen nombres". Añadió que se han recibido solicitudes de personas que "tuvieron una connotada participación en eventos de suma peligrosidad".

"Hay personas que han ejercido la política en el pasado, que también han participado en eventos violentos, en usurpación de funciones, que en este momento están solicitando que la comisión de seguimiento aborde esos casos y los atienda", expresó Rodríguez, quien es hermano de la jefa encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Libertad plena

Rodríguez informó que la Justicia ha otorgado libertades plenas a un total de 7.365 personas en el marco de la Ley de Amnistía, aprobada en febrero pasado para los casos de presos políticos, la gran mayoría de ellas a quienes tenían medidas cautelares.

El Parlamento, controlado por el chavismo, aprobó por unanimidad una Ley de Amnistía para los procesos de presos políticos desde 1999 hasta 2026. Esta norma se aplicará de forma específica a 13 "hechos" ocurridos en 13 años distintos, lo que excluye el resto del período establecido, así como los casos relacionados con operaciones militares.

Este jueves, familiares de presos políticos exigieron el cumplimiento fiel de la Ley de Amnistía, cuando se cumplen 15 días desde que el Parlamento aprobó este instrumento jurídico, criticado por la oposición y varias ONG al considerar que es excluyente.

FUENTE: Con información de EFE

