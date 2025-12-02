Cubanos en Miami realizan vigilia por preso político en huelga de hambre en Cuba

MIAMI .— Miembros del exilio cubano se reunieron en una vigilia frente al restaurante Versailles de Miami para expresar apoyo al preso político Yosvany Rosell García Caso, quien supera ya las cuatro semanas en huelga de hambre y se encuentra hospitalizado en estado crítico en Holguín.

De acuerdo con declaraciones del medio local Telemundo 51, su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, declaró que su pareja presenta una marcada caída de presión arterial, consume muy poca agua y muestra un deterioro progresivo. Médicos que lo atienden han advertido que su condición podría precipitar un paro en cualquier momento, agregó.

El patriota cubano fue sentenciado a 15 años de prisión por sedición tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Según su familia, inició la huelga de hambre el 23 de octubre pasado como denuncia por malos tratos, aislamiento y la falta de atención médica en el penal en que se encuentra reclutado.

Durante la vigilia, participantes expresaron preocupación ante el posible desenlace de la protesta y enviaron mensajes de aliento al prisionero, pidiéndole que preserve su vida. Activistas también recordaron otros casos de presos políticos que han llevado huelgas de hambre hasta extremos fatales, lo que alimenta la alarma en la comunidad.

Ex prisioneros políticos y miembros de organizaciones del exilio reiteraron su respaldo a la familia de Yosvani y su llamado a mejorar las condiciones penitenciarias en Cuba, repudiando cada uno de los actos hostiles de la dictadura castrista.

Mientras tanto, desde su natal Holguín, Mailín Rodríguez Sánchez continúa exigiendo la liberación de su esposo y de todos los detenidos por motivos políticos. Una causa que la comunidad exiliada en Miami sigue denunciando y defendiendo, asegurando que mantendrá sus vigilias y su apoyo en medio de un panorama que consideran cada día más delicado y condenable a nivel internacional.

Datos oficiales registrados en la página web de Prisoners Defenders, en 2025 el régimen cubano mantiene encarcelados a más de 1150 presos políticos. Esta cifra refleja un patrón de represión sistemática, donde ciudadanos son detenidos por ejercer su derecho a protestar, expresar sus ideas o disentir del gobierno. Muchos enfrentan confinamiento extremo, negligencia médica y trato inhumano, mostrando la brutalidad y el autoritarismo del régimen, que persiste en silenciar cualquier voz disidente y restringir los derechos fundamentales de los cubanos.