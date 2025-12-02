martes 2  de  diciembre 2025
Cubanos en Miami realizan vigilia por preso político en huelga de hambre en Cuba

Decenas de exiliados cubanos se congregaron la noche del lunes 1 de diciembre en las afueras del icónico restaurante Versailles, en apoyo a esta causa.

La comunidad exiliada cubana se reunió en las afueras de Versailles, mostrando unidad y apoyo al preso político Yosvany Rosell García Caso.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Grupo de exiliados cubanos se dieron cita frente a Versailles para manifestar su solidaridad y respaldo.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Miembros de la comunidad exiliada cubana expresan su apoyo a Yosvany Rosell García Caso durante la concentración.

CARLOS ARMANDO CABRERA - DLA
Diario las Américas | Carlos Armando Cabrera
Por Carlos Armando Cabrera

MIAMI.— Miembros del exilio cubano se reunieron en una vigilia frente al restaurante Versailles de Miami para expresar apoyo al preso político Yosvany Rosell García Caso, quien supera ya las cuatro semanas en huelga de hambre y se encuentra hospitalizado en estado crítico en Holguín.

De acuerdo con declaraciones del medio local Telemundo 51, su esposa, Mailín Rodríguez Sánchez, declaró que su pareja presenta una marcada caída de presión arterial, consume muy poca agua y muestra un deterioro progresivo. Médicos que lo atienden han advertido que su condición podría precipitar un paro en cualquier momento, agregó.

Exposición Selgas: Esencial.
ARTES VISUALES

Exposición "Selgas: Esencial": Exilio, memoria e identidad en el Museo Americano de la Diáspora Cubana
Conferencia de prensa en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el martes 11 de noviembre de 2025. 
MIAMI

Ucrania propone gesto humanitario para liberar 19 presos políticos en Cuba

El patriota cubano fue sentenciado a 15 años de prisión por sedición tras participar en las protestas del 11 de julio de 2021. Según su familia, inició la huelga de hambre el 23 de octubre pasado como denuncia por malos tratos, aislamiento y la falta de atención médica en el penal en que se encuentra reclutado.

Durante la vigilia, participantes expresaron preocupación ante el posible desenlace de la protesta y enviaron mensajes de aliento al prisionero, pidiéndole que preserve su vida. Activistas también recordaron otros casos de presos políticos que han llevado huelgas de hambre hasta extremos fatales, lo que alimenta la alarma en la comunidad.

Ex prisioneros políticos y miembros de organizaciones del exilio reiteraron su respaldo a la familia de Yosvani y su llamado a mejorar las condiciones penitenciarias en Cuba, repudiando cada uno de los actos hostiles de la dictadura castrista.

Mientras tanto, desde su natal Holguín, Mailín Rodríguez Sánchez continúa exigiendo la liberación de su esposo y de todos los detenidos por motivos políticos. Una causa que la comunidad exiliada en Miami sigue denunciando y defendiendo, asegurando que mantendrá sus vigilias y su apoyo en medio de un panorama que consideran cada día más delicado y condenable a nivel internacional.

Datos oficiales registrados en la página web de Prisoners Defenders, en 2025 el régimen cubano mantiene encarcelados a más de 1150 presos políticos. Esta cifra refleja un patrón de represión sistemática, donde ciudadanos son detenidos por ejercer su derecho a protestar, expresar sus ideas o disentir del gobierno. Muchos enfrentan confinamiento extremo, negligencia médica y trato inhumano, mostrando la brutalidad y el autoritarismo del régimen, que persiste en silenciar cualquier voz disidente y restringir los derechos fundamentales de los cubanos.

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump reunido con su gabinete en la Casa Blanca.
TENSIÓN EN EL CARIBE

EEUU habría ordenado "cercar" el narcoestado de Venezuela mientras se analiza el tema, según Fox News

El presidente de EEUU, Donald Trump, en la Oficina Oval de la Casa Blanca. 
ELECCIONES

Trump asegura que habrá "consecuencias graves" ante cerrado duelo por presidencia de Honduras

El candidato presidencial de Honduras del Partido Nacional, Nasry Asfura (izq.), muestra su dedo entintado después de emitir su voto en Tegucigalpa el 30 de noviembre de 2025, y el candidato por el partido opositor Liberal, Salvador Nasralla, un exaliado de la izquierdista y prochavista presidenta de Honduras, Xiomara Castro. video
ELECCIONES

Consejo Electoral de Honduras anuncia "escrutinio especial" ante el "empate técnico" entre candidatos

El estadounidense Donald Trump Jr. habla en la conferencia Future Investment Initiative (FII) en Riad el 29 de octubre de 2025.
PRESIÓN

Hijo de Donald Trump asegura que Maduro recibió un ultimátum: "Salir de Venezuela ahora o algo más sucederá"

El presidente Donald Trump, flanqueado por el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth, habla durante una reunión del gabinete en la Sala del Gabinete de la Casa Blanca en Washington, DC, el 2 de diciembre de 2025.
Lucha contra el narcotráfico

Trump anuncia que los ataques dentro de Venezuela comenzarán "muy pronto" y lanza advertencia a Colombia

