Amnistía Internacional exige la libertad de Maykel Osorbo

El pasado 1 de agosto, Amnistía Internacional inició una "acción urgente" para exigirle al régimen cubano la libertad de Osorbo, encarcelado desde el 18 de mayo de 2021: "Maykel Castillo Pérez (...) es un músico y preso de conciencia cubano que sufre hostigamiento y detenciones arbitrarias constantes. El 18 de mayo de 2021, agentes de la Seguridad del Estado lo detuvieron en su casa".

En junio de 2022 fue condenado a nueve años de cárcel. "Desde abril de 2023, hay informes que indican que ha recibido amenazas de otros presos de la zona donde está recluido, y el régimen cubano no garantizan su seguridad", detalló la organización.

Amnistía Internacional pidió además dirigir esta denuncia de manera directa al régimen cubano mediante una carta, cuyo modelo compartió en su página web.

A raíz de los dos premios ganados por la canción "Patria y Vida" en los Grammy Latinos, el diario oficial Granma publicó una nota del vocero Pedro de la Hoz, quien insistió en que el tema forma parte del supuesto "golpe blando" contra la Revolución e intentó descalificar a sus compositores.

Actualización y Denuncia.



Oscar Sánchez Madan. Coordinador Ideológico del Consejo Nacional del FANTU #Denuncia tras su reciente salida de la prisión El Combinado del Sur, Matanzas, las condiciones infrahumanas a que están sometidos los #PresosDeCastro… pic.twitter.com/ZemRqTJLDx — Foro Antitotalitario Unido (@fantuporcuba) August 21, 2023

Por otra parte, el activista Oscar Sánchez Madan, coordinador Ideológico del Consejo Nacional del Foro Antitotalitario Unido (FANTU), tras su reciente salida de prisión denunció las condiciones carcelarias que sufren los reclusos en el Combinado del Sur, Matanzas, especialmente los encarcelados por motivos políticos.

"Es archiconocido que la población carcelaria en Cuba es una de las más grandes del hemisferio; teniendo en cuenta el número de habitantes, sin dudas una consecuencia de la naturaleza opresiva, represiva y totalitaria del régimen comunista", apuntó FANTU en un tuit.

En su testimonio, ofrecido en un video que compartió FANTU en redes sociales, Sánchez Madan denunció el hacinamiento como "algo permanente" en el penal. "Eran celdas de ocho reclusos y llegamos a estar 17, un espacio muy pequeño, violando todas las reglas", agregó.

Explicó que ante la falta de espacio, "más de la mitad de los presos tenían que dormir en el piso", sufriendo picaduras de chinches y mosquitos. Contó también que cuando hubo una epidemia de dengue no entregaron mosquiteros y muchos reos terminaron contagiándose con la enfermedad.

Denunció asimismo "los maltratos físicos y verbales" que usan los guardias contra los reos y aseguró que, la mayoría de las veces, es "sin justificación". Aseguró que los oficiales golpean a los presos "casi diariamente". Les dirigen "ofensas verbales en contra de las progenitoras" de los prisioneros para provocar que se rebelen "y entonces ahí los golpean", añadió.

También mencionó los "medicamentos en falta" y precisó que no había fármacos para el dolor, así como tampoco había antidepresivos, antihistamínicos, ni acceso a la asistencia médica.

"Estuve tres meses contagiado por una sarna que no podía dormir, con una picazón intensa, protesté pero no resolvieron nada, hasta que un recluso, Yandi Ruiz Martínez, joven de Cárdenas que protestó el 11 de julio, me trajo un pomo de permetrina a través de su familia y así fue que pude combatir la sarna", declaró.

El régimen niega la existencia de los presos políticos en Cuba y ha intentado en varias oportunidad vender la idea de que en las prisiones cubanas se vive en buenas condiciones, a través de audiovisuales presentados por voceros de la dictadura como Humberto López.

En 2016, Raúl Castro, en una conferencia de prensa con el presidente de EEUU, Barack Obama, al término del histórico encuentro en La Habana, se mostró molesto ante la pregunta que le hiciera sobre el tema el periodista de CNN Jim Acosta. Castro respondió desafiante: "dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. Menciónala ahora, ¿qué presos políticos?".

En aquel momento la lista de presos políticos era de varias decenas, pero se ha multiplicado con los últimos años, especialmente tras las protestas del 11 de julio de 2021, mientras la dictadura la sigue ignorando. El régimen cubano encarceló a 14 personas en el mes de julio por motivos políticos, hecho que eleva a 1.047 la cifra de prisioneros políticos en la Isla, según el más reciente informe de la organización no gubernamental (ONG) Prisoners Defenders.

En fecha más reciente, el gobernante Miguel Díaz-Canel negó la existencia de presos políticos en Cuba cuando participaba en un encuentro con integrantes de la procastrista Caravana de Pastores por la Paz. "No hay presos políticos en Cuba", afirmó.

FUENTE: Con información de Diario de Cuba