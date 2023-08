Lenier Mesa: "Yo no tengo nada que ver con festival cubano"

FAMOSOS Lenier no se presenta en el Santa María Music Fest

"Quiero decirle a todos esos influencers y reporteros que están diciendo que yo tengo que ver con ese festival cubano, que eso es mentira. Yo no tengo nada que ver con el festival cubano, no tengo nada que ver con ese evento que se hizo de ese festival, ni estuve ahí, tampoco. Así que no tengo que demostrarle a ningún influencer, ni a nadie, mi posición política porque mi posición política sigue siendo la misma", agregó Lenier Mesa, quien enfatizó su oposición hacia la dictadura Castro comunista.

"Yo soy artista, aunque no sea político, quiero decirles que sigo defendiendo a mis cubanos, sigo defendiendo a toda mi gente, sigo diciendo 'patria y vida'. Lenier sigue luchando por la libertad de Cuba; así que besitos a todos mis seguidores y sigan escuchando mi música. Los quiero", finalizó el cantante residenciado en Miami.

Las declaraciones de Lenier ocurren luego de que usuarios en las redes manifestaran su rechazo y aseguraran que el intérprete era un hipócrita por estar asociado con el Santa María Music Fest, un evento que se llevó a cabo este fin de semana en los hoteles del régimen ubicados en el cayo homónimo.

Incluso, un grupo de exiliados cubanos, encabezado por artistas, emitió un comunicado ayer, 21 de agosto, rechazando la aparición de Mesa en un video en el que sale junto al rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine y la cantante e influencer dominicana conocida como Yailin la más viral.

"A quien corresponda. Por medio de la presente carta expresamos nuestra profunda indignación al conocer que el artista cubano Lenier Mesa haya viajado a Cuba para asistir al festival de música Cayo Santa María, patrocinado por la dictadura Castro comunista. Resulta llamativo y sospechoso el hecho de que solo ha transcurrido apenas tres meses desde que Lenier Mesa y La Diosa lanzaron la canción Cuba primero, que criticaba al régimen comunista cubano; el video musical que acompaña a la canción fue protagonizado por varios activistas cubanos y víctimas de dicho régimen entre ellos varios presos políticos", plantea parte de dicho documento, el cual llegó a la redacción de DIARIO LAS AMÉRICAS.

Carta-Lenier-exilio.jpg Grupo de exiliados cubanos se pronuncia contra Lenier Mesa tras su aparición en Cuba. Cortesía/Exiliados cubanos

De acuerdo con información reseñada en Diario de Cuba, el periodista independiente Michel Hernández confirmó la presencia de Mesa en Cuba este fin de semana junto a dichos artistas.

"El cantante cubano Lenier Mesa, abiertamente anticastrista, viajó a la isla a propósito del Music Fest Playa Santa María, evento acontecido este fin de semana en los hoteles del régimen ubicados en el cayo homónimo, ubicado al noroeste del municipio Caibarién. Allí, compartió junto al rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine y la cantante e influencer dominicana conocida como Yailin la más viral. La foto que acompaña a esta nota muestra a Mesa con Tito el Bambino, reguetonero puertorriqueño que completaba el cartel del evento. Dicha fotografía fue publicada en Instagram por el influencer cubano asentado en EEUU conocido como un_martitodurako. Este, ya había posteado varios videos de Mesa presuntamente en Cuba junto a 6ix9ine y Yailin, pero fue el periodista independiente Michel Hernández quien confirmó la presencia de Mesa en Cuba", detalló el medio en su página web.

Embed

